Gatti e cani randagi, ok al nuovo rifugio 

Trecentomila euro per realizzare un’oasi destinata al ricovero e alla cura di cani e gatti randagi. La Giunta comunale, dopo il sì allo stanziamento in bilancio, ha approvato gli indirizzi alla progettazione - proposti dall’assessorato all’Ambiente - e deciso la zona dove nascerà l’oasi: un’area comunale individuata all’interno del Piano degli insediamenti produttivi di Sa Serrixedda. Tre gli obiettivi fissati con il progetto: ridurre il fenomeno del randagismo sul territorio comunale; favorire la sensibilizzazione della cittadinanza verso la cura e il rispetto degli animali; offrire un servizio pubblico integrato con associazioni animaliste e volontari.

Spazio per 29 cani e altrettanti gatti, «in strutture funzionalmente separate, e dotate di quanto necessario a garantire il benessere animale, la sicurezza e salute dei lavoratori ed un adeguato livello di comfort per i visitatori», viene spiegato nel documento di indirizzo. «L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche comunali di promozione del benessere animale e di valorizzazione del territorio, con ricadute positive anche in termini sociali ed educativi», si legge ancora nel documento stilato dall’Ambiente. Si prevede inoltre «la creazione di una struttura dedicata esclusivamente ai gatti affetti da patologie trasmissibili».

RIPRODUZIONE RISERVATA