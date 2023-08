Gatti da sterilizzare, interviene la Asl 

«La situazione è grave e ci sono serissimi pericoli per le persone che abitano nelle vicinanze della casa di Paola Selenu». Marcello Ladu, sindaco di Tortolì, ha preso in mano il caso della gattara di Tortolì, che nella sua abitazione vive insieme a 200 felini, e ha scritto al direttore generale dell’Asl Ogliastra, Andrea Marras. Al manager ha chiesto un intervento straordinario per procedere, anche in deroga, alle attività di cura e sterilizzazione dei gatti che soggiornano al civico 7 di via Ciusa, nel quartiere di Santa Lucia. Il primo cittadino ha messo a disposizione il canile comunale per le attività sanitarie e il personale dell’ente per il trasporto dei felini. Poi, eventualmente, in Comune penseranno a una nuova destinazione degli animali. Senz’altro fuori dal centro abitato. Alla luce della delicata situazione sanitaria nel quartiere, l’Asl ha autorizzato l’intervento straordinario.

Intanto, nei confronti della gattara fioccano altre denunce depositate da alcuni confinanti esasperati dagli odori emanati dalla colonia felina. Sulla donna, assistita dall’avvocato Daniele Murru, pende già una condanna per aver cagionato emissioni di odori che hanno molestato i residenti. La gattara, imputata in altri procedimenti penali legati ad analoga vicenda, ha manifestato volontà collaborativa con le istituzioni, ma a una condizione: «I miei 40 gatti già sterilizzati non si toccano. Quelli devono restare con me». I gatti si sono impossessati di ogni angolo della casa, dall’interno all’area del cortile. «Le mie forze stanno venendo meno. Non posso più vivere in questa situazione».

