Gatti avvelenati nella colonia del litorale  

Dopo un periodo di relativa calma è di nuovo allarme avvelenamenti nelle colonie feline della città. Questa volta qualcuno è entrato in azione di via Amalfi, lungo il litorale, regolarmente registrata dall’Asl, dove sono stati trovati alcuni mici morti.

«Mi occupo della colonia assieme a un’altra persona», dice Gianna Scancanella, «e nei giorni scorsi quando siamo andate per dare da mangiare ai gatti ne abbiamo trovato uno morto e uno agonizzante che poi è morto il giorno dopo nonostante le cure del veterinario». Poi aggiunge: «Siamo sempre alle solite. I gatti non sono visti bene nella zona e purtroppo è una lotta continua. Non sappiamo certo chi possa avere commesso questo misfatto ma non è giusto continuare così. Anche perché i gattini erano tutti quanti sterilizzati, ce ne prendiamo cura noi, non lasciamo mai sporco quindi non ci aspettavamo un gesto del genere. Anche nei mesi scorsi ci sono stati dei gattini giovani morti, ma non pensavamo a un avvelenamento da parte dell’uomo. Adesso è stata fatta una denuncia ai carabinieri e vediamo cosa si potrà risolvere».

Non è la prima volta che succede. In altre colonie, tempo fa, tra cui quella di Margine Rosso, erano stati trovati dei gattini morti, probabilmente avvelenati. Stessa cosa nella colonia felina del Poetto dove però a sbranare i gatti erano stati cani lasciati liberi di vagare senza padrone. E poi ci sono i gattini di Sant’Antonio che anni fa erano stati addirittura uccisi con un coltello, e nella stessa zona molti purtroppo muoiono investiti dalle auto che arrivano dalla strada statale 554. (g. da.)

