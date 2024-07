Gatti avvelenati a Scalarba, in allarme un intero quartiere 

Schiuma e sangue dalla bocca. È evidente l’avvelenamento per una decina di gatti, che sono stati trovati morti probabilmente dopo aver agonizzato per ore. Hanno ingerito sostanze preparate da ignoti, un fenomeno che da qualche tempo ha preso piede a Macomer. Non si tratta solo di randagi ma anche di gatti domestici, ben curati dai proprietari. È successo ancora una volta, nei giorni scorsi, nella zona di Scalarba e al centro, vicino alla piazza Sant’Antonio, come denuncia un’associazione a tutela degli animali. Alcuni sono stati trovati sotto le auto, ormai privi di vita. È la seconda volta che si verificano episodi del genere nel giro di un paio di mesi.

«Il mio gatto era sparito e non ha fatto rientro a casa - racconta una donna che vive nel quartiere di Scalarba - dopo qualche giorno è rientrato agonizzante. Ho fatto di tutto per soccorrerlo, ma non c’è stato niente da fare». Secondo alcuni cittadini si tratta di avvelenamento con liquido di raffreddamento del motore delle auto e in certi casi lumachicida o topicida. Altri gatti avvelenati sono stati trovati morti vicino al cimitero, nel rione di Santa Maria, e anche nella zona periferica accanto alla pineta Albano. L’altro ieri un gatto è stato trovato agonizzante sotto un’auto in sosta. Un fatto che scuote l’intera comunità. Non si conosce, al momento, l’identità di coloro che si divertono ad uccidere gli animali.

RIPRODUZIONE RISERVATA