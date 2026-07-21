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Sestu.
22 luglio 2026 alle 00:22

«Gatti abbandonati, ci serve una mano» 

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«Dateci un posto, una stanza, un magazzino, anche un container, qualsiasi luogo, dove tenere gli animali. Lo terremo pulito noi», è l’ultimo accorato appello delle volontarie che si prendono cura dei gatti randagi di Sestu. «Crescono le richieste di aiuto per i gatti e iniziano ad arrivarne anche per cani – spiega Eleonora Ardu –. La situazione del randagismo è disperata». Le volontarie si occupano dei tanti gatti di strada, ma l’emergenza non finisce mai. Hanno anche una pagina Facebook, “Gli invisibili di Sestu”. Gli abbandoni sono all’ordine del giorno, e loro ci sono sempre, per assicurare un riparo, cibo, affetto, trovare una nuova casa ai mici, con spese e fatica. Purtroppo Sestu non ha un posto per gli animali abbandonati. «Il sindaco Michele Cossa e il consigliere con delega al benessere animale Antonio Perra ci stanno mostrando vicinanza, e vogliamo ringraziarli. Gli animali hanno bisogno di aiuto», dice Ardu.

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