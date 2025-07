Gatta ferita da una trappola 

Un altro atto di brutale violenza contro animali indifesi si è verificato a Lunamatrona. In via Vittorio Emanuele III, tra piazza IV Novembre e vico Vittorio Emanuele III, una gatta è stata ritrovata con profonde ferite al dorso, sotto la coda e vicino alle orecchie: chiari segni di maltrattamenti. Un’altra, più piccola, è scomparsa: per lei si teme il peggio, che non torni più.

«La gatta che è rientrata a casa è molto traumatizzata, ha dolori continui, non riesce più a saltare, nemmeno su di me, come faceva sempre. Ha paura di tutto», racconta con rabbia e tristezza, Andrea Garau, che se ne prende cura. Le ipotesi sono tante, forse dei colpi di zappa, oppure si sospetta anche l’uso di una trappola per gatti, forse la stessa che avrebbe ucciso l’altra gattina più piccola, che proprio per le sue dimensioni ridotte non avrebbe avuto la forza per divincolarsi. «Ma sono solo ipotesi», sottolinea Garau. La denuncia non è stata formalizzata: mancano prove e il corpo della micia uccisa non è stato ritrovato. (g. g. s.)

