Gastroscopie, strumento guasto: visite in trasferta da 15 giorni 

Disagi al “San Marcellino” di Muravera per chi ha necessità di una gastroscopia. Lo strumento necessario per eseguire il controllo si è guastato e i pazienti, da circa due settimane, sarebbero in attesa di capire come procedere. A segnalare il disservizio è la portavoce del comitato “Salviamo l’ospedale San Marcellino” Lidia Todde: «C'è da sostituire un pezzo ma finora tutto tace e i pazienti prenotati da tempo non possono eseguire i controlli e nemmeno i casi gravi che capitano al pronto soccorso». Secondo il comitato «sarebbe utile che in attesa di sostituire il pezzo si pensasse a far arrivare qui uno strumento in prestito: nei grandi ospedali cagliaritani ritengo ce ne siano inutilizzati che potrebbero servire a evitare che le gastroscopie prenotate da mesi non vengano eseguite. Poi è difficile recuperare il tempo perso e reintegrare nella lista i pazienti».

Il direttore generale dell’Ats Marcello Tidore spiega che non è vero che tutto tace: «Basta chiedere e arrivano tutte le risposte». Sarebbe in corso la procedura per l’acquisto di un nuovo strumento: «Mi risulta – spiega Tidore – che i pazienti che hanno necessità di una gastroscopia vengano riprotetti al Santissima Trinità».

Resta, in ogni caso, il disagio per chi – dal Sarrabus – è costretto a spostarsi sino a Cagliari. Disagi che dovrebbero terminare nel momento in cui arriverà il nuovo strumento. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA