Gastronomia sostenibile, salviamo il mondo  “coccolando” il palato 

“Agisci: pensa globalmente, mangia localmente”.È il motto con cui le Nazioni Unite, nel dicembre 2016, hanno promosso l’istituzione della Giornata della Gastronomia Sostenibile, incontrando il supporto di Unesco e Fao. Dal 2017 l’appuntamento è fissato per il 18 giugno con l’obiettivo di far emergere il ruolo chiave che “l’arte del cibo” può svolgere nell’ambito dello sviluppo sostenibile. Tale concetto è emerso per la prima volta nel Rapporto Brundtland nel 1987, in cui si legge che «è sostenibile lo sviluppo che soddisfa le necessità della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di fare lo stesso». Un significativo contributo all’ottenimento di questo risultato può e deve arrivare dalla gastronomia domestica, ristorativa e distributiva.

Spreco alimentare

L’Osservatorio Waste Watcher International, nato in Italia nel 2013, conduce periodicamente delle indagini sullo spreco alimentare casalingo e suggerisce possibili soluzioni per ridurne la portata. Nel 2022 gli italiani hanno sprecato in media 75 grammi di cibo al giorno, 27 chilogrammi all’anno pro capite. Sebbene i dati siano in miglioramento rispetto al 2021 (-12%), il valore dello spreco domestico si attesta a 6,48 miliardi di euro, con frutta, verdura, ortaggi e pane in cima alla nefasta classifica. Parlare di cucina sostenibile significa parlare di scelte consapevoli e responsabili, che si concretizzano ancora prima di sfrecciare per le corsie dei supermercati o tra i banchi del mercato.

La lista della spesa

Andare a fare la spesa con un’idea, seppur vaga, del menu settimanale aiuta a riempire un carrello senza eccedenze. Anche prediligere l’acquisto di prodotti locali e di stagione e organizzare il frigo e la dispensa per scadenza rappresentano buone abitudini di consumo. Ma se una carota, una mela o una fetta di pane hanno soggiornato all’interno delle mura domestiche più di quanto avrebbero dovuto, la spazzatura non è la fine che meritano. “Why Waste?” (perché sprecare?) è lo show culinario di Massimo Bottura, pluripremiato chef modenese, che fornisce preziosi consigli su come salvare il cibo e dare nuova vita agli scarti alimentari (bucce, frutta matura, pane raffermo, etc.).

La “Stella Verde”

La gastronomia sostenibile riguarda anche il modo in cui gli ingredienti vengono conservati e trasformati. Nel 2020 la Guida Michelin ha introdotto la Stella Verde, che premia i ristoranti all’avanguardia nel campo della sostenibilità. I numerosi criteri di valutazione vanno dall’utilizzo di ingredienti stagionali e locali, al basso impatto energetico nell’uso delle risorse, alla riduzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, fino alla collaborazione con la comunità locale. In Italia nel 2023 si contano 49 Stelle Verdi, una dal 2022 è in Sardegna, nella Laguna di Nora (Pula), assegnata a Francesco Stara, chef del ristorante “Fradis Minoris”. Qui il pesce è solo locale, preferibilmente della laguna stessa, e si “sfrutta” in tutte le sue parti, comprese pelle, lische e interiora.

Il ruolo della Gdo

Il tema della sostenibilità è sempre più centrale anche per la grande distribuzione, che ha abbandonato l’ approccio del greenwashing a favore di interventi più solidi e strutturati in termini di ottimizzazione del packaging, riduzione degli sprechi alimentari e dei rifiuti, efficienza nell’uso delle risorse. Da un’indagine di Accenture e Jeme dell’Università Bocconi emerge che metà delle aziende intervistate ritiene che diventare sostenibili sia l’unico modo per essere competitivi e migliorare la reputazione del brand. A casa, al ristorante e al supermercato ogni gesto responsabile, seppur piccolo, può fare la differenza. Anche il viaggio più lungo inizia con un primo passo.