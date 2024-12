Gasperini sollevato ma bacchetta Zaniolo 

La decima vittoria consecutiva in campionato per l'Atalanta arriva proprio alla Domus. Gasperini continua a sognare e volare in alto in classifica: «Nel primo tempo abbiamo giocato con tre attaccanti, siamo stati molto offensivi ma abbiamo concesso troppi spazi e non siamo stati sufficientemente pericolosi», analizza l'allenatore dei bergamaschi a fine gara. «Nel secondo tempo abbiamo imbrigliato meglio il Cagliari, siamo scesi in campo con un atteggiamento diverso: abbiamo occupato meglio gli spazi, giocato con maggiore sicurezza e concesso molto meno».

Qualche riflessione sulla gestione del vantaggio: «Dobbiamo migliorare questo aspetto. Potevamo essere molto più efficaci visti gli spazi ampi che si sono creati nel secondo tempo. Ma il carattere che questa squadra ha mostrato, soprattutto in difesa e a centrocampo nel finale, è stato decisivo per portare a casa questi tre punti importanti». Su Zaniolo e il gesto poco elegante dopo il gol: «Ha fatto delle buone giocate iniziali, è migliorato nel dinamismo deve lavorare di più nel finale nelle posizioni a difendere ma soprattutto», dice piuttosto infastidito Gasperini, «non ci possiamo permettere ogni volta che fa gol di eccedere nelle emozioni, di passare da una situazione di vantaggio a una di svantaggio. Il gesto di esultare sotto i tifosi del Cagliari ha acceso il pubblico, anche se non provocatorio, è una situazione che non possiamo permetterci di ripetere. È già la seconda volta che lo fa ed è intollerabile».

