Gasperini: senza attaccanti andiamo in difficoltà 

«Nelle ultime settimane stiamo giocando coi centrocampisti in attacco, ma stiamo soffrendo tremendamente l'assenza di attaccanti come Lookman che hanno lo spunto in più. Anche con Torino e Bologna erano state partite simili a quella col Cagliari». Gian Piero Gasperini lamenta la coperta corta in avanti per la sua Atalanta: «L'assenza di Ademola è pesante: in questi mesi s'è scambiata per grande potenziale offensiva quella dei centrocampisti. Oggi eravamo in difficoltà nei ruoli davanti, anche se Vlahovic è stato bravissimo e ha sfiorato il gol. Ora vedremo anche con Cassa se potrà in qualche modo sostituire Lookman». «Hanno fatto tutti un'ottima gara giocando a lungo nella metà campo di un Cagliari affacciatosi pochissime volte. Ha giocato la formazione migliore, abbiamo fatto il massimo che potevamo fare». Sugli episodi, Gasperini conserva un dubbio: «Il colpo di testa di Posch sull'uscita del portiere sul gol annullato a Brescianini è da rivedere, mi sembrava avesse saltato diritto senza falli». Infine, sui possibili recuperi in vista del ritorno dei playoff di Champions League col Bruges: «Kolasinac è più recuperabile di Lookman, ma non sarà facile per nessuno dei due».

