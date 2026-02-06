VaiOnline
I prossimi avversari.
07 febbraio 2026 alle 00:26

Gasperini perde anche Robino Vaz 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gasperini perde un altro calciatore per la sfida interna di lunedì contro il Cagliari. Non arrivano buone notizie dal centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria per quanto riguarda le condizioni di Robinio Vaz. Gli esami svolti dal diciottenne ex attaccante del Marsiglia hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra.

Per lui si prevede uno stop di almeno quindici giorni. L’attaccante sarà quindi out per la partita di lunedì col Cagliari ed è in forte dubbio anche la sua presenza contro il Napoli. Come è noto, in dubbio per la gara col Cagliari anche Dybala ed Hermoso, due pedine fondamentali per il gioco di Gasperini.

L’ambiente, stimolato dalla recente intervista concessa da Claudio Ranieri a Sky Sport in cui è stata svelata l’apertura al ritorno di Francesco Totti nel club, chiede tre punti per la sfida di lunedì per non restare fuori dal treno Champions. Sulle emittenti radio, legate alle vicende della Roma, sono emersi i primi dubbi sulla gestione tecnica, pur riconoscendo al Gasp grandi capacità da motivatore. Innegabile che la squadra abbia compiuto un salto di qualità, col primo posto occupato per alcune settimane, ma certi tracolli hanno fatto scemare un entusiasmo che aveva toccato livelli altissimi. (e.p.)

