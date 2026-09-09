Gasperini: «Per la Roma con il Fenerbahçe è un banco di prova» 

Il cammino riparte da Istanbul, sette anni dopo essersi fermata alla gara di ritorno degli ottavi di finali ad Oporto. La Roma torna in Champions e lo fa dalla porta principale, quella che un tempo era considerata la porta verso l'Oriente. Per questo Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida con il Fenerbahçe, parla di «curiosità». Soprattutto in relazione a come la sua squadra processerà il salto dal campionato alla coppa più prestigiosa. Ha giocatori che in passato l'hanno già disputata, uno su tutti: Paulo Dybala. Cinquantrè presenze in Champions e tanta voglia di ritrovarci il gol. Una rete che in Europa manca dalla finale (persa) a Budapest di Europa League. Una competizione, quest'ultima, che la Roma ha giocato spesso negli ultimi sette anni raggiungendo anche - come detto - una finale e due semifinali. Ma la Champions è un'altra cosa: «Negli ultimi anni non ci sono state altre occasioni per affrontare questi avversari, quindi c'è curiosità nel giocare contro i migliori», dice Gasp alla vigilia. E pronti via lo scoglio sarà subito alto. «Noi dobbiamo avere grande considerazione dell'avversario - risponde a chi gli chiede del club turco -. Hanno giocatori molto importanti. Noi dobbiamo avere fiducia di giocare con le nostre caratteristiche. Dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi. Sarà un banco di prova».

Probabile formazione

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Allenatore Gasperini.

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