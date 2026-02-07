VaiOnline
Gli avversari
08 febbraio 2026 alle 00:09

Gasperini in emergenza Zaragoza può debuttare  

È una Roma in piena emergenza per la sfida del monday night contro il Cagliari. Oltre alle assenze di Koné e Dovbyk, si è aggiunta nelle ultime ore quella di Robinio Vaz. Arrivato nel mercato di riparazione dall’Olympique Marsiglia, l’attaccante francese ha riportato in settimana una lesione muscolare al soleo della gamba sinistra. Gian Piero Gasperini deve inoltre valutare le condizioni di quattro giocatori in forte dubbio. Nella seduta di ieri, si sono allenati a parte Dybala (che ha già saltato la partita persa contro l’Udinese per una contusione al ginocchio), Hermoso, El Shaarawy e Ferguson. Quest’ultimo si sta trascinando un problema alla caviglia dalla sfida di Europa League contro lo Stoccarda. Nel pomeriggio è in programma a Trigoria la rifinitura, con Gasperini che spera di recuperare qualche elemento. Anche perché, dopo il passo falso di Udine, la Roma non può permettersi altri scivoloni se vuole rimanere incollata alla zona Champions.

La formazione

Se Dybala e Ferguson non dovessero farcela, Gasperini potrebbe optare per un nuovo tridente offensivo. La certezza rimane Soulé che verrebbe affiancato dai due rinforzi di gennaio: Donyell Malen, già a segno contro il Torino, e Bryan Zaragoza, pronto al debutto in maglia giallorossa. Da non escludere, però, un possibile impiego di Pellegrini alle spalle di Malen. N’Dicka guiderà la difesa, affiancato da Mancini, a destra, e probabilmente da Ghilardi, a sinistra, se Hermoso non riuscisse a recuperare. A centrocampo, linea a quattro con la coppia El Aynaoui-Cristante al centro, Wesley e Celik ai lati.

