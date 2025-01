Gasparri graffia Zaia: «Sfameremo anche lui» 

Il pressing della Liga veneta su Matteo Salvini ha funzionato. Oggi la prelazione rivendicata dai leghisti sulla regione amministrata da 15 anni da Luca Zaia, e parallelamente la sfida al terzo mandato dei governatori, animerà il consiglio federale della Lega. «Abbiamo una riunione del Federale, vedremo se si chiude la questione o si dovrà discutere ancora», chiarisce il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari. Un messaggio interno al Carroccio (per rassicurare i veneti più furiosi) ed esterno. Diretto cioè a Fratelli d'Italia, per spegnerne le ambizioni sulla regione.

La riunione è convocata alle 13, a Roma e su Zoom. Ormai per Salvini il terzo mandato è diventato un nodo. Politico e di governo. Va affrontato sia contro il fuoco amico, che da tempo il nord minaccia contro il segretario, sia con gli alleati. Le parole di Zaia (sul «prima il Veneto» e il no al vincolo dei mandati) hanno fatto rumore. Da sempre contraria al terzo mandato, FI non ha apprezzato l'affondo di Zaia sulle «bocche sfamate da 30 anni dal Parlamento», cioè i parlamentari che hanno mandati illimitati. A ribattergli è Maurizio Gasparri: «Troveremo un modo di sfamare Zaia, che ha fatto l'amministratore locale, il ministro. Lo sfameremo», ironizza il presidente dei senatori forzisti. Ma il consigliere veneto Luciano Sandonà della Lega ribatte: «Zaia non ha certo bisogno di essere sfamato».

RIPRODUZIONE RISERVATA