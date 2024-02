Gasparri: «Centrodestra unito nel nome di Truzzu» 

«Il centrodestra ha un candidato, il centrosinistra ne ha due: sono loro a essere divisi». Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, anche nel periodo di massima tensione nella coalizione, aveva preconizzato l’esito del braccio di ferro, che avrebbe portato all’unione tra le varie anime del centrodestra, che ora in Sardegna punta su Paolo Truzzu. E Forza Italia «ha fatto da collante». Ora vuole continuare a governare anche nell’Isola. Il senatore azzurro ha iniziato ieri la sua due giorni in Sardegna, con una serie di incontri tra Oristano e Sassari, dove ha partecipato alla presentazione dei candidati per la circoscrizione sassarese. Sono intervenuti anche la ministra per le Riforme Elisabetta Alberti Casellati, il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli, il coordinatore regionale Ugo Cappellacci e il deputato Pietro Pittalis.

Gasparri, ministro delle Telecomunicazioni nel secondo Governo Berlusconi, aveva iniziato la sua prima giornata in Sardegna nella sede del gruppo editoriale L’Unione Sarda, dove ha incontrato l’editore Sergio Zuncheddu, soffermandosi sull’importanza dell’informazione offerta dai quotidiani regionali e dalle televisioni locali, punto di riferimento fondamentale per il territorio. Videolina, ha evidenziato l’editore, è la prima tv in Italia nel rapporto tra gli ascolti e la popolazione. «Una realtà che è un esempio per il Paese», ha detto Gasparri.

Il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama sarà oggi alle 10 al Poetto di Cagliari per incontrare i sindacati dei balneari, quindi a Lula (con la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e con il candidato alla presidenza della Regione Paolo Truzzu) e a Olbia, dove incontrerà il sindaco Settimo Nizzi.

