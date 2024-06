Gaspa arrestato per stalking 

ROMA. Era stato inchiodato dal tabulato della Telecom, resoconto di una marea di telefonate mute e altre in cui faceva le sue avances. Domenica saranno ventidue anni dalla morte di Monica Moretti, l’urologa 38enne uccisa nella sua casa di Sassari il 23 giugno 2002 con cinquanta coltellate dall’uomo che la seguiva da mesi, lo stalker subito identificato dalla polizia e incastrato proprio dalle telefonate partite dal suo numero di cellulare. Raimondo Gaspa fu condannato nel 2005 a 30 anni di reclusione, ma era un libero cittadino dal 21 aprile scorso e adesso il suo nome risuona nuovamente nelle notizie di cronaca per una storia che ha troppe sinistre assonanze con quella che è costata la vita alla dottoressa di Sassari.

Due mesi di libertà

La notizia è che, dopo soli due mesi di libertà, Raimondo Gaspa, oggi 52enne, è tornato in carcere (questa volta a Regina Coeli) per stalking, per aver perseguitato una ragazza con telefonate anonime, pedinamenti ed esplicite richieste sessuali. Scrive il gip che ha firmato l’ordinanza: «L’uomo risulta attinto da un irrefrenabile impulso criminale che lo ha portato a riprodurre, a poche ore dalla sua scarcerazione dopo 22 anni ristretto per l’omicidio volontario della donna di cui si era invaghito nel 2002, gravi condotte illecite con comportamenti criminosi che denotano una vera e propria serialità».

La sala colloqui

La nuova vittima del suo delirio ha 20 anni, è la fidanzata di un detenuto e, nell’ultimo anno in carcere a Rebibbia, Gaspa le aveva messo gli occhi addosso nella sala dei colloqui, dove una volta la settimana i reclusi ricevono le visite. Uscito dal carcere aveva subito trovato il numero di cellulare e l’indirizzo della giovane, esattamente come ventidue anni fa a Sassari. Le indagini sono partite dalla denuncia della ragazza, molto spaventata per le continue molestie telefoniche di un uomo che le faceva pesanti proposte a sfondo sessuale. Angosciata, aveva anche cambiato residenza.o stalker, l’attività investigativa ha avuto un’accelerazione. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giorno stesso della sua scarcerazione, Raimondo Gaspa ha fatto una chiamata anonima alla ragazza con battute a sfondo sessuale; ai primi di maggio altre telefonate, otto in una sola giornata, con altre richieste sessuali e un messaggio inquietante: «Ti ho vista al supermercato».

