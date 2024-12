Gasp, rimonta e controsorpasso 

Bergamo. Dura lo spazio di una notte il sogno del Napoli di passare in testa alla classifica le feste di Natale. L’Atalanta infatti rilancia con un controsorpasso da brividi su un caparbio Empoli che le regala l’11ª vittoria di fila. Un gol di De Ketelaere, il secondo di giornata e il quarto in una settimana, toglie ai toscani la gioia del pari. Una gara emozionante con vantaggio ospite, reazione furibonda della capolista con sorpasso e un pari subito su un rigore dubbio. L’Atalanta non si ferma più, Gasperini è momentaneamente solo in testa perché l’Inter, a -6, ha due gare in meno e oggi ha un impegno facile col Como. È il terzetto favorito per conquistare lo scudetto. In attesa della Juve, avanzano Lazio, Fiorentina e Bologna.

La capolista

La Roma caccia gli incubi di Como, riparte col botto travolgendo il Parma 5-0 con Dybala protagonista: due gol, un assist, un rigore procurato dopo un digiuno di quasi un mese e mezzo. Le incertezze di mercato permangono ma qualche spiraglio Ranieri lo intravede alla vigilia di due test da brividi, Milan e Lazio. Un Parma inguardabile registra con preoccupazione i progressi del Venezia che conquista un successo basilare sul Cagliari. L’Empoli si conferma un osso duro in trasferta: vittorie con Roma e Verona, pari con Juve, Parma e Lecce. Con l’Atalanta si arrende solo alla fine. Comincia ad armi pari in casa della capolista e passa con Colombo per un’ingenuità della difesa che lascia libero Henderson sugli sviluppi di una rimessa laterale. Retegui esce per infortunio, entra Zaniolo e i lombardi cambiano passo aggredendo i toscani: pari di DeKetelaere su cross di Zappacosta e raddoppio potente di Lookman su assist di uno Zaniolo più disciplinato. Sembra l’anteprima della solita goleada ma un contatto di Djimsiti su Grassi determina il primo rigore contro l’Atalanta, che Esposito trasforma senza incertezze. L’Empoli battaglia gagliardamente, Gasperini inserisce varie pedine, ma talento e spirito vincente sono sempre gli stessi. Ci pensa De Ketelaere con una rete gioiello a chiudere i giochi. Il Napoli continua a inseguire.

Le inseguitrici

È una serie A a trazione esterna quella che si prepara alla breve pausa natalizia. Il Napoli vince a Genova interrompendo l’imbattibilità di Vieira, ma l’abbraccio dei tifosi permane perché i liguri si battono bene. Il Napoli domina un tempo, mette in ghiaccio il risultato con i colpi di testa di Anguissa e Rrhamani, poi Pinamonti riapre i giochi e tocca a Meret alzare la saracinesca vanificando il buon inserimento di Balotelli. Soffre di più la Lazio che si riprende però dalla sbornia tennistica con l’Inter: il Lecce resta in dieci e subisce il rigore di Castellanos, poi pareggia, e, dopo il bel vantaggio di Marusic, sfiora il pari. Per l’ex Baroni 11ª vittoria e una classifica da Champions, meta a cui aspira il Milan. I rossoneri passano a Verona con Reijnders. Problemi ancora in essere per i rossoneri, che perdono Leao per infortunio, ma la strada della riscossa è ancora lunga.

