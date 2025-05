Gasp alla Roma se lascia Bergamo 

Un valzer di panchine senza precedenti, in cui finisce a sorpresa pure la Fiorentina. Nella Serie A che verrà al momento di certo ci sono solo le venti squadre, perché sugli allenatori è tutto da scrivere: e sono soprattutto le big a dover sudare tra rinnovi complicati e la caccia a sostituti che non facciano rimpiangere troppo il passato. A partire dal Napoli campione d'Italia: Antonio Conte resta il più desiderato, ma anche il più caro.

Napoli in fermento

Con i partenopei l'addio sembrava cosa fatta, nonostante l'impresa compiuta: ma le tre ore di faccia a faccia con il presidente De Laurentiis hanno rimescolato le carte. Il patron degli azzurri ha tentato il tecnico pugliese e ha pronti 200 milioni per convincerlo a restare (oltre a una campagna acquisti degna della Champions con gli arrivi di Kevin De Bruyne e Jonathan David). Il ritorno di Conte resta il primo obiettivo della Juventus che per la prossima stagione vuole sicuramente un nuovo tecnico: certo ne ha due da pagare, Thiago Motta (esonerato a marzo) e Tudor che, compiuta almeno la missione quarto posto, traghetterà i bianconeri fino al mondiale per club. Se Conte resta a Napoli, la Juve può optare per Roberto Mancini, ma il club è pronto anche a cambi a livello dirigenziale (primo fra tutti Giuntoli).

Viola shock

Intanto Raffaele Palladino ha deciso di lasciare i viola dopo una stagione altalenante: la società vorrebbe che restasse. L'Atalanta è pronta ad accoglierlo, mentre a Firenze potrebbe sbarcare Daniele De Rossi (fermo da mesi dopo l'esonero dalla Roma). A Bergamo la Dea sta aspettando cosa decide Gian Piero Gasperini: dopo l'incontro con la società il tecnico si è preso qualche giorno di tempo. Se decide di lasciare i nerazzurri il porto di approdo sembra essere la Roma.

Diavolo al Max

Tutto da fare anche in casa MILAN: la stagione fallimentare dei rossoneri chiusa senza risultati con Conceiçao in panchina sta facendo fare gli straordinari al nuovo ds Igli Tare. La prima scelta è Max Allegri e sarebbe pronta anche l'offerta, ma l'ex Juve aspetta di capire cosa succede a Napoli perché anche lì, se Conte lascia, sarebbe in pole. E Allegri è un'opzione anche per l'Inter se Simone Inzaghi dovesse alla fine cedere alle lusinghe arabe: al momento però non appare nel borsino dei partenti, c'è il sogno Champions da coronare e un progetto confezionato da Giuseppe Marotta che lo vede protagonista. Ai nerazzurri, e non solo, piace anche Cesc Fabregas: lo spagnolo artefice del piccolo miracolo Como resta uno degli osservati speciali (ci aveva messo gli occhi anche la Roma), ma il club lombardo lo ha blindato.

Torna Rino?

Si cambia anche in casa Lazio: appare cosa fatta l'addio di Marco Baroni, che potrebbe prendersi la panchina del Torino (che ha avuto contatti anche con Rino Gattuso). Sembra infatti al capolinea anche l'avventura granata di Paolo Vanoli. E così a Roma, sponda biancoceleste, si profila il ritorno di un grande ex come Maurizio Sarri. Confermati al Bologna Vincenzo Italiano, al genoa Patrick Vieira e al Lecce Marco Giampaolo (grazie alla salvezza conquistata all'ultima giornata), al Parma si discute il possibile rinnovo di Christian Chivu, mentre anche il neopromosso Pisa non ripartirà da Pippo Inzaghi: tra i possibili nomi quelli di Andrea Pirlo e Alberto Gilardino.

RIPRODUZIONE RISERVATA