Gasolio in banchina: «Nessun danno ambientale» 

Nessun danno ambientale per l’imponente sversamento di gasolio provocato dalla perdita da una cisterna nella banchina di La Maddalena ma gravi disagi. Nel parcheggio in concessione sono proseguiti per tutto il pomeriggio di ieri i lavori di bonifica. È stata riaperta al traffico venerdì notte via Amendola ma parte dei parcheggi sono ancora chiusi. Le pendenze avrebbero fortunatamente evitato significativi sversamenti in mare, dove sono stati predisposi banner antinquinamento.

«Non c’è nessun danno ambientale di proporzioni bibliche», scrive il sindaco, Fabio Lai: «Non esasperiamo l’accaduto e non sottovalutiamo la potenza dei social nel moltiplicare i messaggi di ogni tipo. C’è stato un problema ed anche serio, ma arginato grazie al lavoro instancabile del personale in divisa di ogni corpo e della protezione civile che sono stati in grado di limitare fortemente il livello di inquinamento a mare nei pressi dell’area portuale. Certamente – prosegue il sindaco - ci sono stati grandi disservizi nella parte a terra che ha comportato la chiusura della viabilità principale e di alcune attività commerciali. Qualcuna, ancora oggi, a causa delle esalazioni potrebbero subire danni. A loro deve andare in questo momento la massima solidarietà incondizionata». (c.ro.)

