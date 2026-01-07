Gasolio annacquato, parola al giudice 

Una sostanza acquosa all’interno del serbatoio e auto in panne dopo aver fatto carburante: è passato quasi un anno da quando diversi guidatori si ritrovarono a dover fare i conti con lo stesso problema dopo aver fatto rifornimento alla stazione Tamoil di San Sperate. Eppure, per gran parte di quei guidatori, la storia non è ancora finita visto che «stanno aspettando il risarcimento, ma dalla compagnia centrale solo risposte elusive e poca chiarezza”, come racconta l’avvocato Francesco Manca che rappresenta 6 danneggiati.

Il rifornimento

Era il 5 febbraio 2024. Secondo le ricostruzioni, in quel giorno, la fornitura di gasolio sarebbe stata in qualche modo compromessa, a causa della presenza di una sostanza capace di lasciare a terra diversi guidatori che comunque non fecero molta strada prima di dover chiamare il carro attrezzi. In poco tempo, a seguito delle segnalazioni, le pompe del gasolio furono isolate. Questo tipo di contaminazioni, anche se sempre meno probabili visti i controlli, talvolta possono capitare quando si parla di carburanti raffinati e normalmente poi la compagnia si occupa di risarcire i danneggiati.

L’iter

Sembrava sarebbe andata così anche stavolta dopo la diffida inviata all'azienda, poi qualcosa è cambiato: dopo una prima fase in cui i vari guidatori fecero stimare i danni, Tamoil ricevette le varie fatture. Ora il silenzio. «È sembrata un po' una presa in giro», racconta Cristian Ghiani, tra i danneggiati. «Io non ho nemmeno ricevuto i documenti da firmare per il risarcimento. E anche chi li ha firmati, eccetto in un caso, sta ancora aspettando. Ora si procede in sede civile, anche se si poteva evitare».

Solo uno tra i 7 clienti dell’avvocato Manca ha ricevuto i soldi. «E non era nemmeno il danno economicamente più esiguo», spiega il legale. «La quietanza da 800 euro è stata firmata e poi pagata. Un altro mio cliente invece, pur avendo ricevuto e firmato una quietanza, in questo caso da 400 euro, non ha mai ricevuto i soldi».

In giudizio

Certo è che ci sono anche dei casi-limite in cui i danni alla vettura sono molto più importanti: «Una persona – prosegue l’avvocato Manca – ha avuto danni per 7mila euro. Ma non è una questione di soldi secondo me. Non sappiamo con quale criterio Tamoil abbia deciso chi risarcire, ma non sembra una questione economica. Non so perché solo una persona sia stata pagata e si sono interrotte le comunicazioni a un certo punto». E l’auspicio per il nuovo anno? «Speriamo che Tamoil ci risponda. Intanto, conclusa la fase di trattativa è partito il ricorso. L’udienza sarà ad aprile, lo sappiamo già. Noi speriamo di avere risposte prima di vederci in tribunale».

RIPRODUZIONE RISERVATA