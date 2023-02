Gasiera, la bocciatura dell’istituto di Sanità  

L’Istituto superiore di Sanità conferma il parere negativo sul progetto della rigassificatore che la Snam vorrebbe ormeggiare nella banchina est di Portovesme. Ma dopo un un nuovo sopralluogo che si è svolto il 12 gennaio scorso, non si esclude che a breve possano esserci delle novità.

Le criticità

Il dipartimento Ambiente e Salute dell’Iss, era stato invitato dal Mite a valutare le integrazioni alla Valutazione di impatto sanitario (Vis) presentate dalla Snam dopo il primo parere negativo del luglio 2022 ed ecco la risposta: «Sulla base dell’attenta analisi trasmessa dal proponente (Snam), si riconfermano le criticità già individuate ed espresse nel parere di luglio, ai fini di tutela della salute, ritenendo il progetto non fattibile nell’area di Portovesme». Il nuovo parere è di fine novembre ed è stato pubblicato lunedì 6 febbraio nel sito del ministero dell’Ambiente. Ripropone le stesse criticità già messe in evidenza qualche mese fa. «L’installazione di questo rigassificatore, che prevede la presenza di una nave “Fsru” all’interno del piccolo porto di Portovesme, rappresenta un’anomalia rispetto agli analoghi impianti di rigassificazione già installati in Italia - scrive l’Iss - l’analogo progetto del rigassificatore di Piombino sarà collocato in un porto industriale molto più ampio di quello di Portovesme, per un limitato periodo di tempo pari a tre anni, proprio in virtù delle criticità connesse ad un progetto di questo tipo. Inoltre anche le caratteristiche emissive dei rimorchiatori per questo progetto risultano molto diverse da quelle degli altri progetti sempre di Snam, in particolare riguardo l’altezza emissiva che per questo progetto è di 24 metri mentre per gli altri due (Ravenna e Piombino, ndc) è di 8 metri, differenze che possono avere un forte impatto sui pattern di ricaduta». Il nuovo parere si sofferma anche sulla valutazione tossicologica della Vis aggiornata, presentata dalla Snam, in riferimento alle emissioni di rimorchiatori e mezzi di trasporto vari che transiterebbero dall’area portuale con l’arrivo della gasiera. «L’individuazione degli inquinanti come potenziali fattori di rischio è rimasta invariata - si legge - infatti il proponente ha considerato che le ricadute di metalli pesanti e Ipa fossero ininfluenti ai fini dell’impatto sulla salute». Una valutazione che secondo il dipartimento Ambiente e Salute «continua ad essere incompleta in quanto sempre mancante dell’apporto di alcuni fattori di rischio».

Il sopralluogo

Intanto, il 12 gennaio scorso, si è svolto nel porto un nuovo sopralluogo con tecnici del ministero, Snam e altri enti. Lo si apprende da una lettera inviata dal sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori allo stesso ministero, alla Regione e all’Autorità di sistema portuale, in cui lamenta il mancato coinvolgimento del Comune e chiede copia del verbale del sopralluogo. Ieri, dopo la pubblicazione del nuovo parere, l’associazione Sardegna Pulita ne ha inviato copia al Prefetto di Cagliari.