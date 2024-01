Gas, tariffe in discesa tra le polemiche 

Il gas abbandona il mercato della maggior tutela circondato dalle polemiche. L’ultima quotazione tariffaria comunicata da Arera non sembra infatti capace di fotografare il reale andamento del mercato. L’autorità regolatoria ha comunicato un prezzo in calo del 6,7%: diminuzione che impatterà sulle bollette che contabilizzeranno i consumi delle ultime settimane in cui sarà in vigore un prezzo calmierato. Conti sui quali peserà anche il ripristino dell’aliquota Iva al 22%.

Si cambia

Dal prossimo mese verrà aggiornata solo la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento applicati ai clienti del Servizio di tutela della vulnerabilità: una condizione di svantaggio che coinvolge due milioni e mezzo di clienti. Le associazioni dei consumatori hanno commentato negativamente la scelta dell’ente di garanzia: il prezzo della materia prima ha infatti fatto segnare una flessione del 15% tra novembre e dicembre 2023. Assoutenti avrebbe voluto di più da parte dei tecnici Arera: «A fronte dell’andamento al ribasso del prezzi sui mercati internazionali, ci si aspettava un calo decisamente più marcato». L’avvocato Carlo Rienzi, storico leader del Codacons, guarda a quello che accadrà nei prossimi mesi esaminando anche le scelte adottate in ambito tributario: «Le previsioni per il 2024 non sono rosee. Il ritorno delle aliquote Iva a pieno regime a partire dal mese di gennaio e l’addio al mercato tutelato gettano ombre inquietanti e faranno schizzare verso l’alto le bollette degli italiani». L’Unione nazionale consumatori snocciola il dettaglio del mancato rinnovo dello sconto Iva in vigore sino a pochi giorni fa: «Parliamo di una tassa da 168 euro per ogni utenza. Conto che salirà a 213 euro considerando anche il ripristino degli oneri di sistema ora azzerati».

Previsioni

Il bollettino meteo del mercato del gas preannuncia turbolenze. Alla Borsa di Amsterdam, listino di riferimento per la materia prima, il prezzo ha chiuso ieri in rialzo del 7,3% dopo alcune flessioni. Dato sul quale pesano le tensioni geopolitiche e l'aumento della domanda nei mesi invernali. Impennata che favorirà un rialzo del prezzo della corrente elettrica.

