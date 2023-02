Gas, quotazioni in salita ma le bollette imboccano la discesa 

I venti artici attesi tra qualche giorno dal Nord Europa fanno temere un'ondata di freddo e neve e un nuovo picco dei consumi di gas nel vecchio continente. Così le quotazioni del metano tornano a risalire oltre i 50 euro, nella giornata di ieri, per chiudere comunque sotto questa soglia psicologica a 49,87 euro al megawattora. Sul fronte delle scorte, il livello dell'Ue si mantiene intanto al di sopra del 64% a 718,25 TWh, mentre in Italia è sceso poco sotto, al 63,49% a 122,82 TWh, con un calo giornaliero dello 0,19%, secondo gli aggiornamenti forniti da Gas Infrastructure Europe.

Tuttavia, la previsione della prossima bolletta per i clienti del mercato tutelato (circa 7,3 milioni quelli domestici, su un totale di 20,4 milioni) che l'Authority comunicherà entro il 2 marzo è di un ulteriore taglio, anzi «se il trend è quello che stiamo vivendo, credo che avremo di nuovo una riduzione rilevantissima del gas e anche dell'energia nella prossima decisione di Arera», ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. Secondo le stime di Nomisma Energia, l'ulteriore calo della bolletta per i consumi di febbraio dovrebbe essere del 17% a 0,83 euro per metro cubo, livello che riporta all'estate del 2021. Il risparmio in un anno per la famiglia tipo (cioè con consumi medi di 1.400 metri cubi annui) dovrebbe essere intorno a 234 euro. Altri 363 euro potrebbero essere risparmiati per l'elettricità (prossimo aggiornamento l’1 aprile).

