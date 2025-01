Gas, prezzo in salita: il Governo anticipa gli stoccaggi 

Il metano questa estate potrebbe costare più di adesso. Quindi, meglio cominciare ora a fare scorta per l’inverno prossimo, per evitare di pagare di più e far schizzare le bollette di gas e luce. È questo il senso dell’annuncio fatto dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, durante un’audizione urgente alla Camera sulle misure del governo contro il caro energia. «Negli ultimi mesi, i prezzi del gas in Italia e in Europa sono aumentati», ha spiegato, per «la fine del contratto di transito del gas tra Gazprom e l’Ucraina e la riduzione dei flussi di gas provenienti da Algeria e Azerbaijan, nonché l’offerta stagnante di Gnl». Alla borsa di Amsterdam Ttf, il gas ha superato 50 dollari al megawattora. Di conseguenza, sono salite anche le bollette dell’elettricità, visto che i prezzi della corrente sono legati a quelli del metano. «I valori medi delle ultime settimane - ha detto ancora Pichetto - hanno superato i 130 euro al megawattora». Proprio ieri, uno studio di Accenture ha rivelato che una famiglia italiana su tre fatica a pagare le bollette energetiche. Ma il peggio, ha spiegato il ministro, deve ancora venire: «Esiste il rischio per il 2025 che i prezzi all’ingrosso del gas, nella prossima estate, siano superiori a quelli del prossimo inverno».

Nella bella stagione, a partire da aprile, si comincia a stoccare le riserve di gas per l’anno successivo, in giacimenti esausti, approfittando del fatto che il consumo è minore. Ma probabilmente, in estate i prezzi del metano saranno più alti che ora. Così, Pichetto ha annunciato che «tra le azioni che stiamo studiando per l’abbassamento del prezzo» c’è anche «l’anticipazione delle aste relative al gas stoccato». Il ministero chiederà già ora alle imprese energetiche, e non ad aprile, di fare le loro offerte di capacità di stoccaggio, per cominciare a riempire le riserve due o tre mesi prima. Con gli stoccaggi pieni di gas già a inizio estate, quando i prezzi saliranno ci sarà meno bisogno di metano, e la spesa energetica del paese sarà meno pesante. A fine 2025 poi i prezzi del metano dovrebbero scendere.

