Gas, nuova stangata in arrivo 

L'Italia chiederà alla Ue il rinnovo per un anno del price cap sul gas, che scade al 31 dicembre. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, che volerà in Lussemburgo per il Consiglio europeo Ambiente al via domani. Intanto, con la guerra in Israele e lo stop al gasdotto Finlandia-Estonia, torna ad affacciarsi in Italia l'incubo del caro-energia, con le bollette di luce e gas che potrebbero subire a breve un sensibile rialzo al pari dei prezzi dei carburanti. E il ministro della Difesa Guido Crosetto ammonisce: «Le conseguenze delle guerre arriveranno, prepariamoci», ha detto il ministro. «A dicembre scade il price cap sul gas, io chiederò che sia rinnovato per un anno». Il tetto sul prezzo, ha spiegato il ministro «significa avere una spada di Damocle di sospensione delle quotazioni, qualora qualcuno esageri con il profitto e le speculazioni. Ed è un rischio che c'è sempre nel mercato mondiale».

Salasso

Assoutenti calcola che «in una sola settimana il prezzo del gas sui mercati ha subito un rialzo di circa il 40%: un aumento che, se traslato direttamente in bolletta attraverso un incremento delle tariffe per la voce “approvvigionamento della materia prima», equivarrebbe per il gas sul mercato tutelato ad un rincaro da 247 euro annui a famiglia (nell'ipotesi di prezzi costanti) portando così la bolletta del gas a quota 1.574 euro.

Per la luce, «un identico incremento dei costi di approvvigionamento della materia prima energia farebbe salire la bolletta media annua dagli attuali 764 euro a 934 euro, con una maggiore spesa pari a 170 euro annui».

Contratti a rischio

Tra luce e gas - calcola Assoutenti - si tratterebbe quindi di una stangata complessiva da +417 euro annui a nucleo. Nel caso invece di un aumento più contenuto dei costi per la materia prima e pari al +25%, «le ripercussioni sulla bolletta del gas del mercato tutelato sarebbero pari a +154 euro annui a famiglia, per la luce +107 euro, per un totale di +261 euro annui a famiglia», aggiunge Assoutenti, che segnala inoltre come «sul mercato libero le società fornitrici potrebbero a breve modificare unilateralmente le condizioni contrattuali anche per le offerte a prezzo fisso».

Piano di emergenza

A tutto ciò si aggiunge «il rischio di nuove impennate anche per i listini dei carburanti dovute all'improvvisa risalita del petrolio», osserva il presidente Furio Truzzi che invita l'Ue e Arera ad attivarsi per bloccare sul nascere qualsiasi speculazione sui mercati. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine delle celebrazioni dell'eccidio di Cefalonia, ha ammonito che dobbiamo prepararci soprattutto «ad aiutare la parte più debole del Paese, che da questi scossoni rimane più colpita».

Nel mentre la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), promotrice assieme a Consumerismo No Profit di una petizione online per mantenere l'ora legale tutto l'anno che ha già raccolto circa 330.000 firme, ha avvertito che «l'adozione dell'ora legale permanente tutto l'anno produrrebbe nel nostro Paese minori consumi di energia per circa 720 milioni di kwh equivalenti e un risparmio pari a 204 milioni di euro annui».

