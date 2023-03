Gas, l’Isola accelera sulla dorsale 

La Regione tira dritto. Non vuole rinunciare al metanodotto che darebbe ai sardi indipendenza e tariffe energetiche pari a quelle garantite ai connazionali oltre Tirreno e accelera nelle trattative con il Governo per raggiungere l’ambito obiettivo.

Piano A

La strategia quindi prosegue: tra mille difficoltà politiche e burocratiche, da Cagliari si cerca una via percorribile alla realizzazione della struttura in tempi brevi. E anche se il progetto della dorsale, nei suoi vari tronconi meridionale e settentrionale, è uscito dai radar dell’attualità, non per questo non avanza sottotraccia.

Lo stesso governatore Christian Solinas in queste settimane ha intensificato le trasferte a Roma con l’intenzione di accorciare i tempi e soprattutto appianare i contrasti che fino a pochi mesi fa avevano messo contro Regione e l’esecutivo guidato da Draghi, autore a novembre di un decreto energia contro cui la giunta sarda si era rivolta al Tar perché «mortifica la nostra autonomia energetica e condanna la Sardegna a sopportare nuovi handicap oltre a quelli subiti fino ad oggi, che hanno determinato per noi un costo dell'energia più alto, mediamente del 30%, rispetto al resto del Paese», diceva lo scorso autunno lo stesso Solinas.

Accordo