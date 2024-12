Gas, in arrivo la stangata da gennaio 

È pronta una stangata in bolletta da gennaio. Le spese per luce e gas dovrebbero salire a doppia cifra, sia per i milioni di clienti che sono in regime di maggior tutela, sia per chi è nel mercato libero e ha scelto una tariffa variabile. Non cambierà niente per chi ha una tariffa fissa. Per ora.

Scenari impazziti

I rialzi saranno conseguenza del mini rally del gas in Europa, salito fino a 50 euro per megawattora ad Amsterdam, per poi arretrare in area 45 ma rimanendo a un livello del 30-40% superiore rispetto ai mesi primaverili. Una corsa generata dalle tensioni geopolitiche, dalla poca chiarezza sul 2025 quando il contratto di transito del gas russo via Ucraina dovrebbe scadere, da un clima diverso da quello degli ultimi due anni che ha visto temperature più rigide in Europa. Il meteo ha inoltre abbassato oltre la media la produzione di energia da fonti rinnovabili e ha spinto a un maggior consumo di gas.

Panorama nazionale

Dal gas, almeno in Italia, dipende metà della produzione di energia elettrica. Per cui con un prezzo del metano sui 50 euro a megawattora, senza nucleare, e con rinnovabili indebolite dal meteo invernale, è inevitabile vedere schizzare sulla borsa elettrica il Pun – il prezzo unico nazionale, che da gennaio in teoria diverrà zonale-regionale – salito a 170-180 euro per megawattora. Niente a confronto rispetto ai picchi di 700 euro raggiunti nell'agosto 2022. «Per il gas naturale è importante tenere sotto controllo il sistema degli stoccaggi - ha chiarito il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, all'assemblea pubblica di Proxigas -. Il freddo di queste settimane sta riducendo le scorte con un ritmo che non si vedeva da anni. Siamo tranquilli perché abbiamo accantonate scorte vicine al 90%».

Futuro

Per avere una idea di quanto potrebbero salire le bollette, è uscita una stima di EnergyUp, società nata dalla partnership tra VeryFastPeople e Illumia: in un condominio la tariffa del gas potrebbe aumentare fino al 27% in caso di un inverno rigido. Per quanto riguarda la bolletta della luce, si prevede un aumento sia dei costi per l’energia stessa sia dei costi di rete, a causa dei necessari potenziamenti della trasmissione e della distribuzione.

