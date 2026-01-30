Gas di città, stangata per 400 famiglie 

Nuovi rincari sul gas di città a Sarroch: scongiurato l’aumento monstre lo scorso anno, che per un calcolo errato aveva fatto lievitare il prezzo dell’aria propanata del mille per cento, le oltre 400 famiglie che usufruiscono del servizio nel 2026 dovranno sostenere aumenti sino al 153 per cento sui costi fissi commerciali, e sino al 38 per cento in più per il trasporto.

Le motivazioni

A denunciare i rincari, che rischiano di pesare non poco sul bilancio delle famiglie del paese, è il gruppo di minoranza “Noi per Sarroch”, composto da Mirko Spiga, Attilio Buonomo e Vittorio Cois: «Gli aumenti riguardano soprattutto due voci: la gestione commerciale e il trasporto del gas. È fondamentale inquadrare questi rincari nel contesto di quanto accaduto nell’anno appena trascorso. Siamo infatti reduci da un 2025 segnato da una significativa vertenza riguardante l'errata determinazione iniziale delle tariffe di distribuzione per il nostro territorio. Risolto l'errore, per il 2026 ci troviamo di fronte a nuovi aumenti. Stavolta nessuno sbaglio, ma aumenti determinati da specifiche richieste e dati forniti direttamente da Enilive all’Autorità. Se nel 2005 la quota fissa di vendita era di 36 euro all’anno, ora gli utenti ne dovranno pagare 91,13: l'Autorità aveva fissato un prezzo nazionale di 52,91, ma Enilive ha contestato questo prezzo, presentando un’istanza formale per ottenere una deroga e applicare una tariffa quasi doppia ai cittadini di Sarroch».

Le contestazioni

Gabriella Orrù, capogruppo di maggioranza, ha avuto un confronto con i vertici di Enilive per fare chiarezza sugli aumenti. «Pur non essendo di competenza comunale, stiamo prendendo le informazioni dovute. Nel 2015 il Comune ha rilevato l’errore nella delibera Arera, inoltre il gestore – a differenza di quest’anno - non aveva preventivamente comunicato agli utenti l’aumento nei modi previsti dalla legge, per cui siamo intervenuti a tutela sia del Comune sia dei cittadini. Dispiace che gli aumenti aggravino sempre più il bilancio delle famiglie, e che dall’altro lato non ci sia una tutela dei lavoratori con aumenti salariali che tengano effettivamente conto del reale costo della vita. Come amministrazione riteniamo utile ricordare alle famiglie in difficoltà che possono utilizzare i bonus sociali che riguardano le bollette: è stato previsto un innalzamento delle soglie Isee, che consentiranno a un numero superiore di famiglie di rientrare nei requisiti».

