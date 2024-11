«Gas all’Eurallumina? Regione e Governo mettano nero su bianco» 

«La scelta della Regione e del Governo sull’approvvigionamento del gas a Eurallumina deve essere messa finalmente nero su bianco e concretizzata in breve tempo». Lo dicono i sindacati dopo l’incontro dei giorni scorsi, in occasione del sit-in a Cagliari per lo sviluppo del Sulcis Iglesiente, in cui l’assessore all’Industria Emanuele Cani ha comunicato che la Presidente Alessandra Todde ha garantito all’Eurallumina l’arrivo del gas in fabbrica. Ora c’è grande attesa in vista dell’incontro ministeriale fissato per lunedì pomeriggio.

Le ipotesi

La Regione dovrebbe presentare al tavolo ministeriale lo schema di approvvigionamento del gas in Sardegna che prevederebbe una nave gasiera a Porto Torres, per il Nord Sardegna, e una a Oristano per la Sardegna meridionale. Da Oristano il metano, tramite un gasdotto, arriverebbe fino alla fabbrica di Portovesme. «Ci auguriamo che lo schema di proposta sia messo nero su bianco da Regione e Governo - dice Pierluigi Loi , segretario regionale della Uiltec - è fondamentale che questo passaggio si concretizzi entro l’anno. Se la Regione lunedì presenterà la sua proposta, il Governo dovrà poi procedere con celerità al nuovo Dpcm». In fabbrica a Portovesme, dove circa cento lavoratori ogni giorno varcano i cancelli in attesa del rilancio degli impianti, c’è grande attesa. «Per noi l’unica ipotesi accettabile è che lunedì finalmente sia ufficializzato lo schema, che si dica una volta per tutte come e quando arriverà il gas - dice Simone Zucca, delegato della Femca Cisl nella Rsa Eurallumina - altrimenti l’incontro sarà negativo».

L’attesa

Il Dpcm vigente sull’energia in Sardegna, che stabiliva tra le altre cose l’arrivo del gas a Portovesme, è stato impugnato dalla Giunta Solinas. Il 21 novembre, davanti al Consiglio di Stato, si terrà l’udienza in cui Regione e Governo saranno contrapposti, sempre che prima non si ufficializzi una bozza condivisa del futuro Dpcm. Anche per questo l’incontro di lunedì suscita molta attenzione.

Il futuro dell’Eurallumina e del progetto da 360 milioni è legato indissolubilmente all’arrivo del gas. «Dall’incontro dovrà emergere una nuova proposta della Regione sull’energia in Sardegna e sull’arrivo del gas in fabbrica - dice Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil della Sardegna Sud Occidentale - poi il Governo dovrà essere conseguente con un nuovo Dpcm in tempi molto rapidi». Enzo Lai, segretario della Femca Cisl del Sulcis, sottolinea anche un altro aspetto. «È importante che il nuovo Dpcm si concretizzi entro l’anno - dice - perché il 31 dicembre scade la cassa integrazione e per garantire la copertura è necessario che ci sia un progetto di rilancio concreto». Ancora una volta la questione-energia risulta centrale. «Sono anni che affrontiamo il problema del gas - dice Davide Boi, delegato Uiltec nella Rsa - ci auguriamo che si ufficializzi finalmente la soluzione». Questione non secondaria sono le sanzioni, decise dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (in seguito all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia) che ha congelato le azioni dell’Eurallumina, di proprietà della russa Rusal. La società ha presentato ricorso al Tar del Lazio: terminate le udienze nei giorni scorsi, si attende la sentenza nei prossimi mesi. «I due ostacoli principali sono il gas, per cui finalmente sarebbe pronta la scelta della Regione, e le sanzioni, per cui speriamo di ricevere buone notizie - dice Enrico Pulisci, delegato della Filctem Cgil - la società ha sempre confermato l’intenzione di investire nel rilancio della fabbrica».

