Garza dimenticata nella pancia: al paziente 43mila euro 

Aver vissuto per 14 anni con una garza nell’addome, dimenticata dopo un intervento chirurgico, equivale a un risarcimento da 36mila euro più le spese processuali, 7.800 euro. È la sentenza emessa dalla giudice Maria Grazia Cabitza per la causa portata avanti dal 73enne quartese Francesco Sirigu, entrato in Chirurgia all’ospedale Marino il 10 ottobre 2005 e costretto a convivere con fitte addominali divenute, a inizio 2019, tanto acute da spingerlo a tornare al pronto soccorso. Stavolta del Policlinico universitario, dove scopre che per errore gli era stato lasciato in pancia un oggetto di 6x7 centimetri. La causa promossa contro l’Ats Sardegna dall’uomo, assistito dagli avvocati Matteo Vinelli e Gavino Tedde, ha portato alla sentenza di ieri.

Una vicenda ricostruita in Tribunale. Sirigu viene operato il 18 maggio di 19 anni fa all’ospedale Marino ma da subito lamenta «dolori addominali» che lo spingono a eseguire vari controlli endoscopici. Nel gennaio 2019 i sintomi peggiorano e lo costringono a tre diversi ricoveri al Policlinico di Monserrato a gennaio (due volte, con una Tac che fa emergere la presenza di qualcosa nell’addome) e a marzo, quando (il 12) viene sottoposto a un intervento per asportare il corpo estraneo. Una garza «bianca, in parte macerata e divisa in numerosi frammenti».

È iniziato così la battaglia legale e il perito, nominato dalla giudice civile Maria Grazia Cabitza, ha ritenuto si fosse trattato di «negligenza», tesi sempre respinta dalla Ats tramite l’ex legale rappresentante Giulio Steri e le avvocate Silvana Murru e Maria Barbara Perasso. Ora la sentenza con il risarcimento.

