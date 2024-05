Garrone e Cortellesi, sfida serrata all’ultima statuetta  

Sette statuette per “Io Capitano”, con le avventure di Seydou e Moussa che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa; sei per “C’è ancora domani”, storia del riscatto di una donna, moglie e madre, nella Roma della seconda metà degli anni Quaranta: la 69/a edizione dei premi David di Donatello premia i due film mattatori. Matteo Garrone vince nelle sezioni miglior film, regia, fotografia, montaggio, suono, produttore ed effetti visivi. A Paola Cortellesi vanno invece il David dello spettatore, quello per la miglior attrice protagonista (la stessa Cortellesi), per l'attrice non protagonista (Emanuela Fanelli), la miglior sceneggiatura originale, il miglior esordio alla regia e il David giovani.

“Bene Rapito” di Marco Bellocchio, che racconta un episodio del 1858, quando un giovane ebreo di Bologna fu rapito dai soldati papali perché battezzato segretamente dalla balia, ha vinto invece i David per scenografia, costumi, sceneggiatura non originale, trucco e acconciatura. “Palazzina Laf” di Michele Riondino, film dal forte impianto civile che si svolge all'Ilva di Taranto nel 1997, ottiene la statuetta per il miglior attore protagonista, lo stesso Riondino, per l'attore non protagonista (Elio Germano), per la canzone originale (Diodato).

"Adagio” di Stefano Sollima, ultima parte della trilogia criminale, ottiene invece il David al compositore (Subsonica).

