Garrett Keast su “Rotte Sonore” americane 

Venerdì alle 20 e sabato alle 19 al Teatro Carmen Melis prosegue “Rotte Sonore”, nuova rassegna musicale del Teatro Lirico di Cagliari, che prevede, per il quarto appuntamento, un imperdibile concerto dal titolo “Stars and Stripes Spirit”, con Garrett Keast, texano, classe 1971, talentuoso direttore americano che si esibisce, per la prima volta a Cagliari, alla guida dell’Orchestra del Teatro Lirico.

Il programma musicale, sempre di matrice americana e con accattivanti sonorità jazz, prevede: Fanfare for a Common Man e Billy the Kid: Suite di Aaron Copland; On the Town: Three Dance Episodes di Leonard Bernstein; Porgy and Bess: Symphonic Pictures di George Gershwin.

“Rotte Sonore” è un ideale viaggio tra sonorità diverse ed atmosfere di paesi lontani nel tempo e nello spazio che guardano al jazz e al musical americano, ma anche all’opera lirica e alla danza europea e che, nei sette programmi musicali proposti, vogliono essere un appetibile preludio alle Stagioni d’opera e di danza 2025-2026. La rassegna musicale vede impegnati e in primo piano l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari, quest’ultimo diretto da Giovanni Andreoli, sino a novembre 2025. Ognuno dei sette programmi musicali proposti è eseguito due volte e il complesso corale è impegnato in due programmi, in ruoli di assoluta rilevanza. Si tratta di concerti della durata di un’ora circa che non prevedono intervallo e, soprattutto, che si tengono tutti al Teatro Carmen Melis, sala più piccola e quindi più adatta ad un ascolto attento e coinvolgente che soddisferà di certo sia l’abbonato più esigente che lo spettatore serale o il giovane curioso.

I biglietti serali per tutti gli spettacoli della rassegna si possono acquistare in Biglietteria e anche online attraverso il circuito di prevendita vivaticket.it. Prezzi biglietti (posto numerato): 25 euro (intero), 15 euro (ridotto abbonati/under 30). La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, giovedì dalle 16 alle 20 e, nei giorni di spettacolo, anche da due ore prima dell’inizio, unicamente per operazioni legate allo spettacolo stesso.

