Garofalo: purtroppo nessuna novità sul caro-energia» 

«È una situazione che non potrà andare avanti a lungo, i nostri impianti sono sottoposti alla normativa "Seveso", ci sono condizioni di sicurezza da rispettare». Al secondo giorno di blocco davanti ai cancelli della fabbrica Davide Garofalo, amministratore delegato della Portovesme srl, parla del rischio sicurezza segnalato lunedì sera con una lettera al prefetto in cui si preannunciava la fermata della fabbrica nel caso in cui non si potesse garantire un presidio minimo negli impianti a causa dei blocchi. «Oggi ( ieri, ndc) hanno avuto l’accortezza di permettere l’ingresso ai turnisti - dice l’ad - ed è stata scongiurata la fermata in emergenza ma di certo questa situazione non può andare avanti».

Da oggi scatta la cassa integrazione per i dipendenti diretti, a rotazione interesserà circa 600 persone, l’80 per cento dello stabilimento è fermo. «Purtroppo non ci sono novità sul tema del caro-energia, la soluzione ancora non c’è ma continuiamo a impegnarci in quella direzione, serve l’attenzione di tutti su questo tema». Se il presente è caratterizzato dalla cassa integrazione, per il futuro la Glencore vorrebbe puntare sulla riconversione produttiva. Il primo impianto pilota per il litio sarebbe dovrebbe partire a giugno. «Solo di recente ci è stato comunicato che l’ente competente per le autorizzazioni ambientali è la Regione – dice Garofalo - abbiamo perso tre mesi ad aspettare la risposta ed ora l’impianto pilota che sarebbe dovuto partire a giugno slitterà a dopo l'estate». C’è attesa anche per lo studio di fattibilità sul piano di riconversione: «Pensiamo di avere i primi numeri a disposizione intorno ad aprile», dice l’amministratore delegato.

RIPRODUZIONE RISERVATA