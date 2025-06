Garlasco, via alle analisi sulla spazzatura del giorno del delitto 

Milano. Quanto è stato trovato in casa Poggi a otto mesi dall'omicidio di Chiara, il 13 agosto 2007, era in «buone condizioni» quando ieri è stato aperto lo scatolone che conteneva anche la spazzatura della villetta di Garlasco. A dirlo è Luciano Garofano, ex comandante dei Ris oggi consulente della difesa di Andrea Sempio, l'amico del fratello della vittima indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia su uno dei delitti più controversi degli ultimi vent'anni. «Non era tutto marcio, era tutto secco. Tutti i reperti che erano contenuti in quella scatola sono stati sottoposti a campionature. Sono stati tamponati e adesso faremo le analisi», ha detto l'ex generale nel secondo giorno dell'incidente probatorio.

Lo scatolone aperto ieri è quello degli oggetti raccolti a casa Poggi il giorno del delitto con all'interno il frammento del tappetino del bagno macchiato dalla traccia di sangue lasciata dalla scarpa dell'assassino, una scatola di cartone dei cereali della colazione, il sacchetto con i fiocchi avanzati. Ma anche la spazzatura prelevata otto mesi dopo il delitto: due vasetti di Fruttolo, un brick del thé freddo, un piattino, l'incarto di plastica dei biscotti. Potrebbero essere utili alla ricerca di possibili tracce di materiale biologico. «Abbiamo fatto solo il tamponamento di tutti i reperti, e non lo abbiamo ancora completato», ha spiegato Garofano. «Penso si andrà avanti luglio e agosto. Oggi vogliamo concludere le campionature sugli acetati che contenevano le impronte papillari". Dopodiché ci sarà il trasferimento al Fatebenefratelli per le analisi più complesse tra cui quelle sul Dna trovato sulle unghie di Chiara e attribuito ad Andrea Sempio. Cauto il legale della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni: «Sono reperti che hanno 18 anni e daranno le risposte che possono dare» ma «si procede con molta serietà e molto speditamente».

