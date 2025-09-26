Garlasco, svolta choc Indagato il magistrato che scagionò Sempio 

Pavia. Un appunto (“Venditti gip archivia x 20.30 Euro”) sequestrato lo scorso maggio a casa dei genitori di Andrea Sempio, i loro movimenti bancari di otto anni fa incrociati con quelli dei parenti più stretti e i prelievi cash di cinquemila euro alla volta. E poi le anomalie nelle indagini, passaggi di intercettazioni «non trascritti» da cui emergerebbe la «necessità di pagare quei signori lì con modalità non tracciabili». Parte da Brescia un nuovo capitolo del caso Garlasco su cui la Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, cerca di far luce ipotizzando che 18 anni fa, sulla scena dell'omicidio della 26enne Chiara Poggi, ci fosse Andrea Sempio, amico del fratello della ragazza, con altre persone.

Le perquisizioni

Proprio nel giorno in cui il gip pavese Daniela Garlaschelli convoca accusa, difese e parte civile, per la richiesta di proroga dell'incidente probatorio poi concessa per 70 giorni, il Gico della Guardia di Finanza bresciana, delegata dal procuratore Francesco Prete, si presenta con i carabinieri nelle case dell'aggiunto e poi reggente a Pavia fino al 2023, quando è andato in pensione, Mario Venditti. E poi nelle case dei genitori e degli zii di Sempio, di due carabinieri in congedo, Andrea Spoto e Silvio Sapone, che erano nella squadra di pg di Venditti.

Le accuse al magistrato

Per l'ex pm, ora presidente del Casinò di Campione d'Italia e su cui il suo successore ha trasmesso a Brescia atti che riguardano anche altre vicende, l'accusa è corruzione in atti giudiziari. Il sospetto è che abbia «ricevuto una somma indebita di denaro, 20/30 mila euro, per favorire Andrea Sempio nel procedimento penale», il primo a suo carico a essere archiviato. L'appunto è del febbraio 2017, prima che Sempio fosse convocato per l'interrogatorio: avrebbe saputo in anticipo le «domande che gli sarebbero state rivolte e alcuni elementi dell'esposto della madre» di Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara, che sta finendo di espiare una condanna definitiva a 16 anni e si dichiara innocente. L’esposto otto anni fa aveva portato a riaprire la prima inchiesta a carico del 37enne, poi finita nel nulla: «Ci ho messo 21 secondi» a chiedere l'archiviazione, disse in tv Venditti, ottenendola in 21 giorni. Secondo le accuse, sarebbe stato scagionato in cambio di denaro di cui, con le perquisizioni di ieri e con la convocazione nella caserma della Gdf di Pavia dei genitori di Sempio e di uno dei due ex carabinieri, si stanno cercando i riscontri agli elementi finora raccolti.

La difesa

«Con una simile, surreale impostazione si destabilizza l'intero sistema giudiziario», tuona Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore Venditti, che in una nota inviata anche al ministro Nordio contesta le accuse al suo assistito: «Di fronte a un solo rigo di appunto, privo di autore, cede il passo un singolare e variegato iter giudiziario, con diverse istanze di revisione respinte, anni e anni di processo».

I giri di soldi

L'accusa punta sulle «movimentazione anomale» nei conti correnti della famiglia di Sempio: tra dicembre 2016 e il giugno del 2017 le zie paterne dell'indagato, Ivana e Silvia Maria Sempio, avrebbero «emesso assegni» per 43 mila euro» a favore del fratello Giuseppe», padre di Andrea. I due avrebbero anche prelevato «contanti per 35mila euro». Ci sono poi i «contatti opachi» tra il giovane e i suoi familiari con Spoto e Sapone poco prima dell'interrogatorio, di cui avrebbe saputo il contenuto. I due militari non trascrissero passaggi di intercettazioni ora riascoltate, tra cui quella in cui Giuseppe Sempio spiegava ad Andrea: «CHa detto che ti chiederà le cose che sono state depositate. Massimo, se ti infila dentro qualche domanda che non... gli dici guardi io non mi ricordo». «Sconcertati» dall'ennesimo colpo di scena di questa lunga vicenda giudiziaria i genitori di Chiara.

Le parole del magistrato

In serata l’ex procuratore Venditti è stato ospite di “Quarto grado”, su Retequattro. «Archivierei ancora la posizione di Sempio, che secondo me è estraneo alla vicenda. Per l’accusa di corruzione sono offeso come uomo e come magistrato: io non ho mai preso soldi. Sono a disposizione: da qui non mi muovo».

