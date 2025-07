«Garlasco, sul thè il dna di Stasi:  significa che c’era» 

Milano. Finora «nessuna sorpresa» dalle analisi nel maxi incidente probatorio sul caso di Garlasco, riaperto dai pm di Pavia. Non sono venuti a galla elementi a carico di Andrea Sempio, nuovo indagato anche se per la seconda volta dal 2017. Un dato significativo, però, è uscito fuori, a detta dei legali della famiglia Poggi, e ha riguardato sempre il condannato con sentenza definitiva Alberto Stasi. Il suo Dna è stato trovato sulla cannuccia dell'Estathè, uno dei reperti della spazzatura mai analizzati prima, e per i legali dei Poggi, l'ex bocconiano, attraverso la difesa, avrebbe dovuto far sapere che aveva bevuto quel tè, un dato che non c'era nelle carte dei processi. A stretto giro ha risposto l'avvocata Giada Bocellari, difensore del 41enne, sostenendo che quel particolare non è significativo, dal momento che lui frequentava la casa, ci era stato la sera prima e che poi non è detto che quella spazzatura fosse tutta della colazione del 13 agosto 2007.

Intanto, nei laboratori della Polizia scientifica si sono concluse le operazioni di campionatura sulle ultime tracce. Non c'è ancora un programma, con tempi e modalità, per quello che sarà il cuore del maxi accertamento, su cui puntano tutto i pm, ovvero l'analisi dei due profili genetici sui "margini ungueali" di Chiara, di cui uno attribuito a Sempio da una consulenza della Procura, seguita a quella della difesa Stasi. Nel frattempo, sono andati avanti i botta e risposta sulla traccia 33, quella sul muro delle scale. Per Luciano Garofano, che depositerà un'integrazione, non si può attribuirla a Sempio e quelle che gli esperti dei pm hanno ritenuto «minuzie» erano in parte segni del muro. Bocellari, invece, ha voluto ricordare «la caratura professionale dei consulenti della Procura» e che pure la difesa Stasi depositerà una propria consulenza sull'ormai famosa «papillare 33».

