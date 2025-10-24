VaiOnline
Milano.
25 ottobre 2025 alle 00:32

Garlasco, su Sempio misurazioni del corpo 

Milano. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, ieri era all'Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli a Milano, per effettuare misurazioni antropometriche, nell’ambito della nuova consulenza che la Procura di Pavia ha affidato all'antropologa forense Cristina Cattaneo.

La notizia è stata diffusa dalla trasmissione tv “Dentro la notizia” di Canale 5, e secondo quanto si apprende le misurazioni antropometriche hanno riguardato tutto il corpo: caviglie, piedi, braccia, statura e peso. Si tratta di elementi che dovranno essere confrontati con le ferite trovate sul corpo di Chiara Poggi e con la Bpa, la Bloodstain Pattern Analysis (analisi delle tracce di sangue) eseguita dal Ris di Cagliari per il caso Garlasco, che serviranno a chiarire la dinamica del delitto.

«Sono assolutamente tranquillo, tutto bene», ha detto Sempio lasciando, dopo circa tre ore, l'istituto. Mentre il legale ha aggiunto che «Andrea ha acconsentito spontaneamente, e senza rifiutarsi, a farsi prendere le misurazioni corporee dimostrando piena collaborazione».

