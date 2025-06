Garlasco, si scava nei tabulati telefonici Per Chiara quattro chiamate anonime  

Pavia. Il traffico telefonico è uno degli elementi che gli investigatori stanno analizzando nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, per cui è indagato in concorso Andrea Sempio. Ci sono infatti chiamate che figurano agli atti, ma altre “mancanti”, come quella che Stefania Cappa, cugina di Chiara, disse di aver fatto il 12 agosto al fisso dei Poggi, ma non risulterebbe dai tabulati.

Dalla prima perizia, risulta che al Nokia di Chiara arrivarono due chiamate alle 9.44 e 10.17. Erano il buongiorno del fidanzato Alberto Stasi, lei infatti non rispose. Poi arrivano altre quattro telefonate anonime alle 11.38, 12.46, 13.27 e 13.30. Attribuite a Stasi ma non è sicura la provenienza. L’ex fidanzato conferma di aver chiamato alle 13,31 e, vista la mancata risposta, andò a controllare. Davanti alla villetta raccontò di avere telefonato al fisso alle 13.43 e al cellulare di Chiara alle 13.45, prima di entrare in casa scavalcando. Sotto esame ci sono chiamate e sms di Sempio e gli scambi con gli amici Roberto Freddi e Mattia Capra.

