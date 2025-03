Garlasco, si cerca il Dna su uno yogurt e sul tè  

Milano. Ci sono anche oggetti trovati in casa quella mattina del 13 agosto 2007 o nella pattumiera, come una lattina di tè freddo vuoto, un vasetto di yogurt e una confezione di cereali da colazione, nella lista stilata dalla Procura di Pavia, che ha chiesto un maxi incidente probatorio con analisi genetiche a tappeto anche su campioni biologici e reperti mai esaminati o che diedero esiti incerti. Il tutto nelle indagini riaperte a carico di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, per il quale ha già scontato 10 anni di pena Alberto Stasi, condannato definitivo del caso Garlasco.

Si va a caccia, dunque, del Dna dell'amico del fratello della studentessa, dopo che l'aggiunto Stefano Civardi e la pm Valentina De Stefano, nella nuova inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, hanno avuto dal consulente Carlo Previderè un match tra il profilo biologico del 37enne e i risultati sul materiale che fu trovato su unghie e dita della 26enne, stimolati da una consulenza depositata dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio de Rensis, legali di Stasi. Per questo hanno chiesto alla gip Daniela Garlaschelli di nominare un perito terzo per una serie di analisi, oltre a quella comparazione del Dna prelevato a Sempio, su tutto ciò che hanno trovato all'Unità di medicina legale dell'Università di Pavia, come quella confezione di tè, il vasetto di yogurt e i cereali.

