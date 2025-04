Garlasco, sì alla semilibertà per Stasi 

Alberto Stasi fa un altro passo verso la libertà. Dopo aver già ottenuto due anni fa il “lavoro esterno”, ossia la possibilità di uscire tutti i giorni dal carcere per darsi da fare come contabile in un’azienda milanese, da ieri è stato ammesso anche al regime di semilibertà. E tra qualche mese potrà chiedere pure l'affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa alla detenzione.

A quel punto, sarà effettivamente fuori e finirà di scontare la pena, con il termine possibile entro il 2028 considerando pure la liberazione anticipata, con lavori socialmente utili. «Proviamo solo, ancora una volta, tanta amarezza. Speriamo solo di non incontrarlo mai», dice Rita Preda, la madre di Chiara Poggi, uccisa quasi 18 anni fa a 26 anni.

Un provvedimento, quello favorevole a Stasi, che, tra l'altro, va di fatto ad incrociarsi con le nuove indagini a Pavia, che puntano su un nuovo presunto responsabile, Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. Non tanto nuovo nemmeno, perché archiviato di fatto già due volte. E che attende, sempre «sereno e con fiducia», come ripete, l'avvio del maxi incidente probatorio con analisi genetiche, nel quale potrebbe, però, cambiare il perito.

