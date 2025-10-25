Garlasco, nuovi sequestri Venditti al ministro: «Le regole sono sospese»  

Milano. Per la terza volta i pm di Brescia hanno chiesto il sequestro di computer e apparecchi informatici dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari perché nel 2017 avrebbe favorito l’archiviazione di Andrea Sempio, ora di nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007. E anche dei carabinieri Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, non indagati.

Un fatto che, insieme alle indiscrezioni che davano notizia della richiesta prima che gli fosse notificata, ha fatto scrivere al suo legale Domenico Aiello una lettera al ministro della Giustizia perché, a suo dire, «le più elementari regole processuali e la stessa Costituzione paiono sospese nella vicenda Garlasco. Tutto avviene a mezzo media e stampa dispiegate massicciamente a supportare le fazioni in campo».

Dopo la bocciatura dei sequestri da parte del Riesame (perché la richiesta era poco circostanziata), i pm bresciani hanno presentato una nuova richiesta, spiegando di volere la copia forense integrale dei dispositivi (e non una ricerca per parole dei contenuti), per capire fra l'altro come fosse a disposizione dei Sempio la consulenza del genetista Pasquale Linarello prima che fosse pubblica, come dimostra il fatto che venne consegnata a Luciano Garofalo nel gennaio 2017. Proprio Aiello nella missiva a Nordio ha aggiunto che «pare sia in corso tra Pavia (incompetente) e Brescia una ampia indagine, senza confini o termini, sulle diverse indagini condotte in passato dall'ex Procuratore aggiunto, una vera campagna demolitoria in assenza di regole, rispetto e di notizie criminis». Mentre Aiello ha parlato di una «campagna demolitoria senza rispetto nei confronti del suo assistito», a Milano venerdì Sempio si è sottoposto alle misurazioni del corpo (come peso, altezza, misura di piede, caviglie e arti) nell'Istituto di Medicina Legale alla presenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, consulente della Procura di Pavia.

