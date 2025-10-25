VaiOnline
Milano.
26 ottobre 2025 alle 00:35

Garlasco, nuovi sequestri Venditti al ministro: «Le regole sono sospese»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. Per la terza volta i pm di Brescia hanno chiesto il sequestro di computer e apparecchi informatici dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari perché nel 2017 avrebbe favorito l’archiviazione di Andrea Sempio, ora di nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007. E anche dei carabinieri Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, non indagati.

Un fatto che, insieme alle indiscrezioni che davano notizia della richiesta prima che gli fosse notificata, ha fatto scrivere al suo legale Domenico Aiello una lettera al ministro della Giustizia perché, a suo dire, «le più elementari regole processuali e la stessa Costituzione paiono sospese nella vicenda Garlasco. Tutto avviene a mezzo media e stampa dispiegate massicciamente a supportare le fazioni in campo».

Dopo la bocciatura dei sequestri da parte del Riesame (perché la richiesta era poco circostanziata), i pm bresciani hanno presentato una nuova richiesta, spiegando di volere la copia forense integrale dei dispositivi (e non una ricerca per parole dei contenuti), per capire fra l'altro come fosse a disposizione dei Sempio la consulenza del genetista Pasquale Linarello prima che fosse pubblica, come dimostra il fatto che venne consegnata a Luciano Garofalo nel gennaio 2017. Proprio Aiello nella missiva a Nordio ha aggiunto che «pare sia in corso tra Pavia (incompetente) e Brescia una ampia indagine, senza confini o termini, sulle diverse indagini condotte in passato dall'ex Procuratore aggiunto, una vera campagna demolitoria in assenza di regole, rispetto e di notizie criminis». Mentre Aiello ha parlato di una «campagna demolitoria senza rispetto nei confronti del suo assistito», a Milano venerdì Sempio si è sottoposto alle misurazioni del corpo (come peso, altezza, misura di piede, caviglie e arti) nell'Istituto di Medicina Legale alla presenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, consulente della Procura di Pavia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari, la carica di Caprile

l Gaggini, Spignesi
regione

Commissari Asl, proroga approvata «La sinistra pensa solo alle poltrone»

Rinvio per 6 mesi al massimo. In alto mare l’iter per la nomina dei dg 
Turismo

La Sardegna piace anche in autunno

Settembre e ottobre record (+10%), ma oggi scatta il taglio dei collegamenti aerei 
Piera Serusi
Cronaca

Uranio, indennizzi anche agli allevatori

Gli avvocati Tartaglia e Bava: risarcimenti non solo ai soldati ma anche a chi si è ammalato vicino ai poligoni sardi 
Paolo Carta
Intervista al giurista, 90 anni, ministro con Ciampi

«C’è un vuoto politico all’opposizione: qual è la proposta?»

Su Videolina Sabino Cassese promuove la premier: l’Italia non è nazionalista 
Nicola Scano
Intervista

«Io in cella da innocente, su Soffiantini mi incastrarono»

Giovanni Farina: il sistema carcerario in Italia non funziona, da ragazzo volevo diventare un pastore 
Sara Marci
La sfida

In Sardegna i “campioni” della radio

Il fascino di un mezzo senza età, passione e impegno nella Protezione civile 
Caterina De Roberto