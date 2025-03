Garlasco, il 9 la super-perizia 

MILANO. Via libera al maxi incidente probatorio nelle nuove indagini su Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, commesso a Garlasco quasi 18 anni fa. Per il delitto è in carcere dal 2015 Alberto Stasi, condannato definitivamente. L’accertamento, oltre alla comparazione tra il Dna di Sempio e i risultati del materiale trovato su unghie e dita di Chiara Poggi, comprenderà analisi genetiche ad ampio raggio su una lunga lista di reperti e campioni, ritrovati ma in alcuni casi mai analizzati, tra cui un frammento del tappetino del bagno, prelievi, tamponi ed oggetti, come confezioni di tè, yogurt, cereali, biscotti, sacchetti e i “para-adesivi” di tutte le impronte. Lo ha stabilito la gip di Pavia Daniela Garlaschelli, accogliendo la richiesta dei Pm. Le indagini sull’amico del fratello di Chiara furono archiviate nel 2017 e poi di fatto anche nel 2020. La Gip, anche su richiesta della difesa di Sempio, ha stabilito che la comparazione dei profili genetici che saranno trovati sarà estesa anche ad altre persone che frequentavano la villetta di Garlasco, che potranno essere mano a mano individuate.

Una sorta di caccia ai vari Dna maschili, in relazione alle diverse parti della scena del crimine. Nell’udienza fissata per il 9 aprile la gip conferirà l’incarico, con tanto di quesito e termine, al genetista forense Emiliano Giardina, che si occupò del caso Yara come consulente dei pm e di recente è stato indicato come perito per l’omicidio di Pierina Paganelli. Cinque i punti fissati dalla gip. Giardina dovrà analizzare i profili genetici (ci sarebbe anche un ignoto 2) estrapolati dai “margini ungueali” di Chiara Poggi: dovrà verificare la possibilità di utilizzarli per un confronto «allo stato attuale» dell’evoluzione tecnica; dovrà estrarre il Dna dai “para-adesivi” delle impronte e dai campioni mai sottoposti ad analisi o che diedero esito dubbio o inconcludente. Infine dovrà cercare la corrispondenza fra tutti i Dna estrapolati con quelli di Sempio, di Stasi, dei componenti maschi della famiglia Poggi e di tutti gli «eventuali soggetti maschili» che frequentavano la villetta. Per singolare coincidenza il 9 aprile è fissata l’udienza sulla richiesta di semilibertà avanzata da Stasi dopo 10 anni di carcere.

