Garlasco, i Poggi contro le nuove indagini: «Il colpevole è Stasi» 

Pavia. Maxi incidente probatorio con analisi genetiche a tappeto su tutti i reperti e i campioni biologici, alcuni mai analizzati, da comparare col Dna di Andrea Sempio nelle nuove indagini sul caso di Garlasco. È la richiesta inviata all'ufficio gip dalla Procura di Pavia che, oltre a voler confrontare i risultati del materiale genetico trovato su dita e unghie di Chiara Poggi con quello del 37enne, amico del fratello della studentessa uccisa nel 2007, intende fare accertamenti a tutto campo pure su ulteriori campioni biologici e oggetti repertati 18 anni fa.

In una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone si legge che l'istanza è stata inoltrata a seguito del deposito da parte dei difensori di Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni, «di una consulenza tecnica» relativa alla «utilizzabilità del profilo genetico» estratto dal materiale trovato sulla vittima e alla «sua compatibilità» con il Dna di Sempio. In particolare, saranno esaminati reperti «mai sottoposti ad analisi» o che «hanno fornito un esito dubbio o inconclusivo». Infine, sono stati acquisiti i «para-adesivi delle impronte rinvenute sulla scena del crimine e sugli oggetti analizzati» nei laboratori del Ris di Parma. Tra questi, le fascette delle tracce sul dispenser del sapone in bagno (andato distrutto), dove l'assassino si sarebbe lavato le mani. Sul contenitore, oltre a due impronte di Stasi, era stato trovato anche un «frammento papillare» denso di «informazione dattiloscopica».

Intanto i legali dei Poggi stanno valutando di opporsi alla richiesta dei pm e non hanno dubbi sulla colpevolezza di Stasi. Costituendosi parte offesa nelle nuove indagini, i genitori e il fratello di Chiara hanno ribadito la «convinzione» che «la precisa conoscenza di tutti i dati probatori» emersi nel processo «possa risultare decisiva per una tempestiva definizione della posizione» dell'amico del fratello della vittima. Spetterà alla gip Daniela Garlaschelli dare il via o meno alle analisi.

RIPRODUZIONE RISERVATA