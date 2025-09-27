VaiOnline
Marina Piccola.
28 settembre 2025 alle 00:56

Gare sul maxischermo nel villaggio della vela 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il villaggio della vela è nei progetti del Comune. Ma in questi giorni sembra che il sogno sia già diventato realtà. Merito della Sardinia Sailing Cup, evento organizzato dalla Federazione Italiana Vela, in corso al Poetto sino al 16 ottobre, che ha trasformato Marina Piccola in una vetrina che sta attirando tantissimi appassionati ma anche molti turisti. Oltre alle gare sportive ci sono infatti molti eventi collaterali. Oggi ad esempio dalle 12, sul maxischermo del FIV Village, allestito all’anfiteatro, si potrà seguire in diretta la finale del campionato del mondo assoluto Formula Wing World Championships che si svolge nelle acque antistanti la Sella del Diavolo.

Ma la Sardinia Sailing Cup abbraccia anche la sostenibilità con “Tre tappe per il mare” curate da MEDSEA, partner legacy dell’evento, pensate per raccontare il Mediterraneo attraverso storie, esperienze e azioni concrete e con la presenza degli esperti. Giovedì 9 ottobre e mercoledì 15 ottobre, sempre a Marina Piccola, sono previsti incontri con esperti, mentre i bambini saranno coinvolti in attività didattiche ed esplorative per scoprire e immaginare un mare più sano e più pulito. Spazio anche a LULLY.Kids, una piattaforma educativa digitale che unisce la narrazione la tecnologia e l’IA, ideata per stimolare la creatività nei piccoli di età compresa tra i 3 e i 10 anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Troppa Inter per il Cagliari

La vera mazzata per i rossoblù è l’infortunio di Andrea Belotti 
l Nello sport
Il delitto di Palau

Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina

Domani l’autopsia: gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia 
Andrea Busia
Regione

Decadenza, la maggioranza sotto scacco

Stallo in attesa della decisione della Consulta sui conflitti di attribuzione 
Roberto Murgia
Energia

Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde

Eolico off shore, Tyrrhenian Link, Sapei e Sacoi 3: inquinamento acustico e paesaggi compromessi 
Lorenzo Piras
La storia

«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio

La sorpresona di Marco a Martina: coppia di Lanusei convola a nozze 
Roberto Secci
La storia

«Così ascolto le vite degli altri»

Roberto Perra, di Sinnai, è un radioamatore e appassionato di Cb 
Mariella Careddu
Regionali

Meloni e Schlein alla prova di forza

Il voto nelle Marche blinderà il ruolo di FdI nel centrodestra o l’asse Pd-M5S 