Gare sul maxischermo nel villaggio della vela 

Il villaggio della vela è nei progetti del Comune. Ma in questi giorni sembra che il sogno sia già diventato realtà. Merito della Sardinia Sailing Cup, evento organizzato dalla Federazione Italiana Vela, in corso al Poetto sino al 16 ottobre, che ha trasformato Marina Piccola in una vetrina che sta attirando tantissimi appassionati ma anche molti turisti. Oltre alle gare sportive ci sono infatti molti eventi collaterali. Oggi ad esempio dalle 12, sul maxischermo del FIV Village, allestito all’anfiteatro, si potrà seguire in diretta la finale del campionato del mondo assoluto Formula Wing World Championships che si svolge nelle acque antistanti la Sella del Diavolo.

Ma la Sardinia Sailing Cup abbraccia anche la sostenibilità con “Tre tappe per il mare” curate da MEDSEA, partner legacy dell’evento, pensate per raccontare il Mediterraneo attraverso storie, esperienze e azioni concrete e con la presenza degli esperti. Giovedì 9 ottobre e mercoledì 15 ottobre, sempre a Marina Piccola, sono previsti incontri con esperti, mentre i bambini saranno coinvolti in attività didattiche ed esplorative per scoprire e immaginare un mare più sano e più pulito. Spazio anche a LULLY.Kids, una piattaforma educativa digitale che unisce la narrazione la tecnologia e l’IA, ideata per stimolare la creatività nei piccoli di età compresa tra i 3 e i 10 anni.

