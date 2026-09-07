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Sport e cultura
08 settembre 2026 alle 00:36

Gare per ragazzi e festival per bimbi, boom di presenze 

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Tanti giovani in città hanno partecipato agli eventi sportivi e culturali di questi giorni. Il memorial Roberto Dore e la nona edizione del Patapum festival hanno coinvolto centinaia di giovanissimi; almeno 200 presenze per spettacolo al Patapum con un tutto esaurito ogni sera e altrettante al memorial, in aggiunta a spettatori e accompagnatori. Il memorial si avvia verso le ultime giornate del 19 e 20 settembre. «Venerdì, nella categoria allievi, è andata bene con la vittoria della Puri e Forti sul Pirri - racconta Giacomo Dore -. Il bilancio è molto positivo con tante persone, anche se il caldo ha penalizzato un po’. Finora bene anche la raccolta fondi». Domenica, si è tenuta la chiusura del Patapum festival, che dal primo settembre ha portato nel centro storico e a Tanca Manna tante iniziative tra teatro, circo, laboratori, giochi per bambini e famiglie. Tra gli appuntamenti, “Il respiro della manovella” di Flavio Barbui, “Officina oceanografica sentimentale” della compagnia Samovar, e gli spettacoli di Cie Bruboc, C’art, Circo Madera.

«I laboratori hanno registrato un importante riscontro da parte del pubblico. In questo viaggio ci sono compagni ormai storici, come la biblioteca Satta e il Man, l’associazione Dietromammanonsiamo F. Podda. Quest’anno sono arrivate collaborazioni nuove e molto apprezzate da bambini e adulti, con Istravanadas e Fare Cinema a Nuoro», dice la direttrice artistica Monica Corimbi. Aggiunge il fondatore di Bocheteatro Giovanni Carroni: «In un’epoca in cui l’individualismo tende a logorare i legami sociali, i centri come Nuoro custodiscono un patrimonio umano prezioso, dove la comunità si riconosce e si sostiene. Mantenere questi rapporti è fondamentale, ma richiede un impegno costante da parte di tutti. In base alla nostra esperienza, maturata nei 25 anni dall’apertura della sezione di Bocheteatro dedicata ai bambini, posso affermare che i piccoli sono in grado di ribaltare l’idea del ponte generazionale. Patapum è luogo ideale per contribuire a far diventare Nuoro una città a misura di bambino».

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