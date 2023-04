Gare per l’antincendio: inchiesta chiusa 

Si è chiusa con una serie di indagati, nessuno dei quali sardo, l'inchiesta della Procura sul presunto “cartello" che si sarebbe creato in varie regioni italiane per vincere i bandi del servizio antincendio nei mesi estivi con gli elicotteri. Bandi di gara multi milionari che, secondo il pm Andrea Vacca, sarebbero stati condizionati da un presunto accordo siglato tra le aziende, ritento illecito sia dall’Authority autocorrezione che ora dai magistrati del capoluogo sardo.

L’ipotesi della Procura è che l’accordo consentisse di presentarsi di fatto assieme davanti alla Regione, così da ottenere l'appalto con ribassi minimi e violando il sistema della libera concorrenza. L’inchiesta, nata con l’ipotesi di frode in pubbliche forniture contro ignoti (ma ora chiusa a carico dei vertici di alcune aziende) è nata proprio dall'allerta dell’Autorità per la concorrenza che, nel 2019, aveva analizzato l'esito di svariate gare regionali, facendo emergere «un ricorrente modello di partecipazione caratterizzato dall'assenza di sovrapposizione da parte delle imprese nelle offerte e da ribassi d'asta particolarmente esigui, a volte prossimi allo zero».

Gli accertamenti sono stati svolti dagli investigatori della Guardia di Finanza di Cagliari per la parte competente le gare annuali dell’antincendio nell’Isola a partire dal 2018. In queste ore i militari stanno consegnando in varie regioni italiane gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ai vertici delle aziende che secondo l’accusa avrebbero fatto “cartello”, violando la libera concorrenza ai danni della Regione.

