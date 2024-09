Gare di basket, bici e corsa per chiudere i festeggiamenti 

Dopo il bagno di folla di lunedì con lo spettacolo del Dj Sandro Murru, la festa di Sant’Elena proseguirà questo fine settimana all’insegna dello sport. Si comincia venerdì alle 19 al campo del Ferrini Basket in via Pessina con il torneo di basket serie C maschile qualificazioni e semifinali. Parteciperanno la Ferrini basket, l’Antonianum Basket, l’Olimpia Basket e l’Astro basket. Sabato invece alla stessa ora e stesso posto, appuntamento con le finali.

Sempre sabato sarà il giorno della gara ciclistica “Coppa Sagra dell’uva”, categoria master maschile e femminile a carattere regionale. Si parte da piazza Sant’Elena alle 18 e da qui si percorreranno le vie Marconi, Sicilia, Diaz per poi tornare in piazza Sant’Elena dove ci saranno le premiazioni.

Uno degli appuntamenti più attesi ormai da qualche anno parte fondamentale dei festeggiamenti in onore della patrona, è poi quello di domenica con “Qurri 2024”, la corsa della sagra dell’uva, gara podistica di 7 km e ludico motoria di 3,5 km.

Il percorso sarà lo stesso della processione della settimana scorsa con partenza da piazza Sant’Elena e poi da qui verso le vie Eleonora d’Arborea, Marconi, piazza Azuni, Bonaria, Rossi Vitelli, piazza Santa Maria, XX Settembre, Montenegro, Caprera, Mameli, Mori, piazza IV Novembre. E ancora San’Antonio, Merello, Sicilia, Diaz, Firenze, Cagliari, Brigata Sassari e ritorno in piazza Sant’Elena. Al ritorno anche in questo caso ci saranno le premiazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA