Gare clandestine in un cantiere edile 

Hanno fatto irruzione con due auto nel cantiere di via Montecassino, iniziando delle evoluzioni a tutta velocità. Forse i due protagonisti non pensavano che nell’area dove sono in corso i lavori ci fosse qualcuno, nella serata del venerdì di Pasqua. Invece due operai, sentendo sgommate e accelerate, si sono avvicinati attirando l’attenzione dei “piloti” improvvisati: li hanno rimproverati, invitandoli ad allontanarsi subito. I due sono invece scesi dalle auto, ed è iniziata una discussione animata. Poi è scattata l’aggressione. Uno degli automobilisti ha afferrato un tubo in ferro trovato sul posto, usandolo per incutere paura: gli operai sono stati colpiti più volte con calci e pugni. La segnalazione di quanto stava accadendo, fatta da un abitante della zona al 112, ha permesso ai carabinieri del nucleo radiomobile di raggiungere subito la zona del cantiere. Uno degli aggressori è riuscito a scappare, mentre Alessandro Olla, 40 anni di Selargius, è stato bloccato e mandato ai domiciliari con le accuse di lesioni personali aggravate, danneggiamento e violenza privata.

Le ricerche

Mentre i militari si occupavano dell’arresto dell’uomo e delle ricerche dell’amico, i due operai sono stati soccorsi dal personale del 118 e accompagnati al Santissima Trinità. I medici li hanno trattenuti per svolgere tutti gli accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi. I carabinieri intanto, grazie a una serie di elementi raccolti, sono risaliti anche al secondo uomo: un 32enne cagliaritano, essendo trascorsi i termini per l’arresto in flagranza di reato, è stato così denunciato. Olla dopo aver trascorso la notte ai domiciliari, ieri mattina è stato processato per direttissima. Assistito dall’avvocata Desolina Farris, ha ottenuto i termini a difesa: è finito ai domiciliari fino alla prossima udienza.

Il Daspo

Sia il 40enne che il 32enne, secondo quanto accertato dai carabinieri del nucleo radiomobile, avevano dei precedenti ed erano sottoposti a Daspo. Ancora da capire cosa stessero facendo con le auto: dalle informazioni raccolte dai militari, sembra che si stessero affrontando in una gara all’interno dell’area del cantiere edile. Fortunatamente un abitante della zona, attirato dai rumori delle evoluzioni delle vetture e poi dalle urla, ha chiamato il 112 permettendo alle pattuglie del nucleo radiomobile di arrivare quasi subito sul posto e bloccare almeno uno dei due autori del, secondo le accuse, pestaggio, come ricostruito dagli investigatori. (m. v.)

