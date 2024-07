Garda, annegati madre e figlio Cuneo, bimba affoga in un laghetto 

TRENTO. Ancora tre morti nei laghi italiani. Sono stati ritrovati nel lago di Garda i corpi di Hanna Shabratska e del figlio Oleksiy, ucraini da due anni residenti a Vallarsa, in Trentino. Morta anche una bambina di sette anni che era scomparsa ieri pomeriggio in un bioparco di Caraglio, in provincia di Cuneo.

Sul Garda le ricerche sono partite martedì sera, quando il compagno della donna non vedendola rientrare ha lanciato l’allarme. Le ricerche di carabinieri, guardia costiera, sub di vigili del fuoco e polizia e volontari si sono concentrate tra Punta Lido e la Spiaggia dei Sabbioni, dove madre e figlio, 52 e 19 anni, erano stati inquadrati dalle telecamere verso le 11.20, mentre entravano in acqua. I corpi sono stati trovati nel pomeriggio a una profondità di 15-18 metri, a poca distanza l’uno dall’altro.

La bambina scomparsa nel bioparco di Caraglio era stata poi trovata in fin di vita a due metri di profondità in uno dei laghi dell’area verde. Inutili le manovre di rianimazione da parte dei soccorritori. Della piccola si erano perse le tracce poco dopo le 16, mentre stava trascorrendo il pomeriggio con un centro estivo. L’allarme è scattato appena gli accompagnatori si sono resi conto di averla persa di vista, sul posto erano arrivati vigili del fuoco e carabinieri ed erano iniziate le ricerche. La Società italiana di medicina ambientale (Sima) ricorda dal primo giugno al 17 luglio si contano già 19 decessi nei fiumi e nei laghi italiani.

