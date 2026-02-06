VaiOnline
Teatro.
07 febbraio 2026 alle 00:27

“Garau”, un’offerta per la gestione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Scegliere non sarà un problema. Per l’affidamento in gestione del teatro “Antonio Garau”, alla scadenza del 2 febbraio è arrivata una sola proposta. Quale sia, ancora non è stato svelato. «L’avviso prevede la nomina di una commissione giudicatrice, procederemo nei prossimi giorni», fanno sapere dagli uffici del Comune. Sarà dunque la commissione a esaminare l’unico progetto artistico e organizzativo presentato e a stabilire se risponda agli obiettivi fissati dal bando per la gestione quinquennale della struttura.

Una cosa sembra certa: non proseguirà l’esperienza della Pro Loco, che negli ultimi anni ha gestito il teatro grazie a una serie di proroghe ma che non ha partecipato alla procedura. Si chiude così una fase transitoria, mentre il Comune prova a imprimere una svolta più strutturata alla programmazione culturale. Il bando prevede un partenariato pubblico-privato senza oneri economici per l’Ente. «Puntiamo alla piena valorizzazione di uno dei principali presìdi culturali della città», aveva spiegato il sindaco, Massimiliano Sanna. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il sindaco di Orgosolo, Mereu: assurdo che la politica ignori le 211mila sottoscrizioni

«L’Isola esposta al saccheggio, solo la Pratobello ci salverà»

Appello alla Regione: impugni la legge nazionale di dicembre 
Alessandra Carta
Le competizioni.

Parte la corsa all’oro: c’è la discesa libera

L’Italia a Bormio spera in Franzoni e Paris Domani tocca a Goggia e (forse) Brignone  
Università

«Dobbiamo garantire ai giovani sardi il diritto di restare»

Entro il semestre sarà presentato un piano strategico per le isole 
Caterina De Roberto
Novara

Pestato dai genitori per i voti, si rivolge all’IA

Padre e madre, originari del Bangladesh, denunciati dalla polizia per maltrattamenti 