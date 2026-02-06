“Garau”, un’offerta per la gestione 

Scegliere non sarà un problema. Per l’affidamento in gestione del teatro “Antonio Garau”, alla scadenza del 2 febbraio è arrivata una sola proposta. Quale sia, ancora non è stato svelato. «L’avviso prevede la nomina di una commissione giudicatrice, procederemo nei prossimi giorni», fanno sapere dagli uffici del Comune. Sarà dunque la commissione a esaminare l’unico progetto artistico e organizzativo presentato e a stabilire se risponda agli obiettivi fissati dal bando per la gestione quinquennale della struttura.

Una cosa sembra certa: non proseguirà l’esperienza della Pro Loco, che negli ultimi anni ha gestito il teatro grazie a una serie di proroghe ma che non ha partecipato alla procedura. Si chiude così una fase transitoria, mentre il Comune prova a imprimere una svolta più strutturata alla programmazione culturale. Il bando prevede un partenariato pubblico-privato senza oneri economici per l’Ente. «Puntiamo alla piena valorizzazione di uno dei principali presìdi culturali della città», aveva spiegato il sindaco, Massimiliano Sanna. ( m. g. )

